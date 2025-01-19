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Марьян Ощановский
В партии канцлера Германии Олафа Шольца раскритиковали намерения избранного президента США Дональда Трампа потребовать от союзников в НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.
Шольц и Трамп продолжают конфликтовать. Фото из открытых источников
Лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютзених назвал намерения Трампа неразумными. По его словам, лучше бы повысить эффективность европейских расходов на оборону.
Как известно, Дональд Трамп потребовал от союзников в НАТО увеличения оборонных расходов до 5% ВВП. Германия среди других стран в 2024 году впервые достигла целевого показателя НАТО в 2% ВВП.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве граждан находящихся в запасе граждан РФ на военные сборы в 2025 году. "Несмотря на любые внешние обстоятельства, переговоры или точнее переговоры о переговорах, максимально быстро и эффективно работать над изменениями в армии, собственным производством дронов, оружия и боеприпасов, развитием технологий. Системные изменения необходимо внедрять здесь и сейчас, не возлагая надежд на спасение чужими руками. Нет сегодня других приоритетов", — заявил майор ВСУ.
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