В партии канцлера Германии Олафа Шольца раскритиковали намерения избранного президента США Дональда Трампа потребовать от союзников в НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Шольц и Трамп продолжают конфликтовать. Фото из открытых источников

Лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютзених назвал намерения Трампа неразумными. По его словам, лучше бы повысить эффективность европейских расходов на оборону.

"Глупо строить политику безопасности на основе случайно выбранных цифр. Вопрос стоит не о процентах, а о том, как нам объединять и координировать оборонные расходы в рамках ЕС, чтобы они были как можно эффективнее. При таком подходе странам не будет необходимости полагаться прежде всего на собственные возможности. Это увеличило бы нашу безопасность больше, чем дебаты о взятых с неба процентах ВВП", – заявил он. Рольф Мютзених.

Как известно, Дональд Трамп потребовал от союзников в НАТО увеличения оборонных расходов до 5% ВВП. Германия среди других стран в 2024 году впервые достигла целевого показателя НАТО в 2% ВВП.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве граждан находящихся в запасе граждан РФ на военные сборы в 2025 году. "Несмотря на любые внешние обстоятельства, переговоры или точнее переговоры о переговорах, максимально быстро и эффективно работать над изменениями в армии, собственным производством дронов, оружия и боеприпасов, развитием технологий. Системные изменения необходимо внедрять здесь и сейчас, не возлагая надежд на спасение чужими руками. Нет сегодня других приоритетов", — заявил майор ВСУ.