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У Украины появятся крылатые ракеты дальностью до 2500 км: детали

Германия поможет Украине создать и обеспечить себя современными крылатыми ракетами

сегодня, 12:43
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Кравцев Сергей

Правительство Германии намерено предоставить украинской военной промышленности миллионы евро для самостоятельной разработки и массового производства крылатых ракет с дальностью полета до 2500 километров. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид BILD со ссылкой на свои источники.

У Украины появятся крылатые ракеты дальностью до 2500 км: детали

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

СМИ стало известно, что в настоящее время Киев проводит исследования таких ракет и уже использовал несколько из них для ударов по территории России более, чем в 400 километрах за линией фронта.

При этом журналисты выяснили, что проблема заключается в том, что оружейные заводы на Украине являются одними из основных целей российских атак. Поэтому, по данным BILD, Германия ведет переговоры о поставке дополнительных систем ПВО Iris-T. Их поставка может быть объявлена на встрече Мерца и Зеленского в среду.

В то же время издание указывает, что помимо уже обещанных систем, поставки новых немецких систем ПВО в Украину не начнутся до конца 2020-х годов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Московской области РФ взрывы из-за атаки беспилотников, начавшейся ночью, продолжили раздаваться и утром. Одним из городов, где произошли попадания БПЛА, стала Дубна – там было поражено предприятие по производству дронов.

Также издание "Комментарии" сообщало – о скором завершении войны уже речь не идет, но есть надежда, что в 2026 году война уже завершится, а экономика России будет испытывать сильное действие санкций, но для этого надо сильные шаги по давлению на РФ. Такое заявление в ходе общения с представителями масс-медиа сделал президент Украины Владимир Зеленский.




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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/selenskyj-besucht-berlin-wird-seine-waffen-hoffnung-bei-merz-wahr-68356effab81fd1d6dbf5191
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