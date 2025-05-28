У Украины появятся крылатые ракеты дальностью до 2500 км: детали

Правительство Германии намерено предоставить украинской военной промышленности миллионы евро для самостоятельной разработки и массового производства крылатых ракет с дальностью полета до 2500 километров. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид BILD со ссылкой на свои источники.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

СМИ стало известно, что в настоящее время Киев проводит исследования таких ракет и уже использовал несколько из них для ударов по территории России более, чем в 400 километрах за линией фронта.

При этом журналисты выяснили, что проблема заключается в том, что оружейные заводы на Украине являются одними из основных целей российских атак. Поэтому, по данным BILD, Германия ведет переговоры о поставке дополнительных систем ПВО Iris-T. Их поставка может быть объявлена на встрече Мерца и Зеленского в среду.

В то же время издание указывает, что помимо уже обещанных систем, поставки новых немецких систем ПВО в Украину не начнутся до конца 2020-х годов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Московской области РФ взрывы из-за атаки беспилотников, начавшейся ночью, продолжили раздаваться и утром. Одним из городов, где произошли попадания БПЛА, стала Дубна – там было поражено предприятие по производству дронов.

Также издание "Комментарии" сообщало – о скором завершении войны уже речь не идет, но есть надежда, что в 2026 году война уже завершится, а экономика России будет испытывать сильное действие санкций, но для этого надо сильные шаги по давлению на РФ. Такое заявление в ходе общения с представителями масс-медиа сделал президент Украины Владимир Зеленский.



