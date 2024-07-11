Убийство 9-летней украинки: Германии выдали главного подозреваемого

Власти Чехии выдали Германии 36-летнего гражданина Молдовы, подозреваемого в убийстве девятилетней Валерии Гудзенко из Днепропетровщины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт полиции Саксонии.

Полиция Германии. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что 10 июля мужчина предстал перед следователем судьей окружного суда города Хемниц. Он отказался комментировать обвинения в убийстве.

Орден на арест мужчины был поддержан и в настоящее время находится под стражей в саксонской исправительной колонии.

Больше информации по этому делу не разглашается, продолжается следствие.

Отметим, ранее мир потрясла новость о том, что в немецкой Саксонии нашли тело девятилетней девочки из Украины, которую разыскивали с 3 июня. Ребенок стал жертвой преступления.

Валерия из Дебельна в Саксонии, найденная мертвой, стала жертвой преступления. Как сообщила полиция 12 июня, расследуется дело об убийстве. Накануне после дней поисков тело девятилетнего ребенка нашли в лесу. В ту же ночь вскрытие подтвердило личность Валерии.

Следователи сказали, что тело девочки нашли глубоко в подлеске, вдали от проторенной дороги, примерно в 4 км от места жительства Валерии. По словам правоохранителей, нет доказательств сексуального преступления, расследуется убийство по неосторожности.

Читайте также на портале "Комментарии" — в деле, которое шокировало общественность Германии и Украины, наконец-то появились новые подробности. Немецкая полиция сообщила о значительном прогрессе в расследовании жестокого убийства 27-летней украинки, тело которой было найдено на дамбе реки Рейн возле Гоккенхайма. По данным прокуратуры и главного управления полиции Мангейма, во время спецоперации, проведенной вечером 13 марта, были задержаны два человека, в возрасте 43 и 44 года, подозреваемые в совершении этого преступления.



