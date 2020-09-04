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Главная Новости Мир Германия Убийство пятерых детей в Германии: подозревают мать
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Убийство пятерых детей в Германии: подозревают мать

Самому младшему ребенку среди убитых было полтора года, самому старшему мальчику - 8 лет

сегодня, 08:57 comments761
Автор:

Виолетта Комаровская

Пятерых детей нашли мертвыми в квартире немецкого города Золинген. В убийстве подозревают их мать, которая после случившегося пыталась совершить самоубийство и бросилась под поезд. Подробности жуткого убийства рассказало издание Solinger Tageblatt

Кровавое массовое убийство произошло накануне. В полицию позвонила бабушка детей, которая живет в соседнем городе Менхенгладбах. Она попросила проверить жилище ее дочери. Когда полицейские зашли в квартиру, где жила 27-летняя мать шестерых детей, то были потрясены увиденным - в помещении они обнаружили пять трупов. Среди убитых оказались три девочки и два мальчика. Самой младшей из них лишь полтора года. Самому старшему - 8 лет.

Убийство пятерых детей в Германии: подозревают мать

Убийство детей в Германии. Фото: Michael Schütz

Выжить удалось только одному ребенку - 11-летнему парню. Его мать отправила к бабушке, после чего сбежала из дома сама. Сейчас женщина - главная подозреваемая в деле, а ее причастность к делу не вызывает у правоохранителей сомнения. Правда, почему она так поступила с собственными детьми, пока выяснить не удалось.

Сама мать после случившегося отправилась в Дюссельдорф. Там женщина бросилась под поезд. Она смогла выжить, поскольку оказалась между рельсов. Сейчас подозреваемая в больнице под стражей.


Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Иране отец убил 14-летнюю дочь за то, что она сбежала из дома. 


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