Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что разрешение для Украины наносить удары по военным целям на территории РФ немецким оружием не приведет к эскалации. Как передает портал "Комментарии", об этом Шольц заявил в эфире радиостанции "Antenne Bayern".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Как сказал президент США — речь идет только о возможности защитить крупный город, например, Харьков", — сказал канцлер Германии.

По его словам, решение предоставить Киеву право использовать немецкое оружие было тщательно продумано в сотрудничестве с "друзьями и союзниками" Германии. При этом Шольц уверил, что никогда не позволил бы давления в свой адрес с целью убедить его принять "неправильные и несвоевременные решения".

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Также издание "Комментарии" сообщало – продолжается дипломатическая битва за возможность Украине использовать западное вооружение по военным целям на территории РФ, а также за появление на нашей территории (в том или ином виде) войск НАТО. С соответствующими призывами к партнерам в очередной раз обратился президент Владимир Зеленский. Давят на Администрацию Байдена и видные американские военные, а также статьи в ряде медиа. Позволить Украине уничтожать агрессора на его территории призывает президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Йенс Столтенберг. В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин, видя разногласия по этому поводу среди членов Альянса, пугает Запад глобальной войной. Как ситуация может развиваться в обозримом будущем? Перестанут ли партнеры ограничивать Украину, чем фактически подыгрывают РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



