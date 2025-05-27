Вицеканцлер Германии Ларс Клингбайль публично опроверг заявление о том, что с Украины сняты ограничения на использование дальнобойного оружия против России. Об этом сообщает издание N-TV.

Фридрих Мерц. Фото: Deutsche Welle

Напомним, что 26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил об отсутствии ограничений по дальности ударов по оружию, которое поставляют в Украину Германия, Франция, Великобритания и США.

В Кремле сразу отреагировали — спикер диктатора Путина, Дмитрий Песков, назвал такое решение "опасным" и "противоречивым политическому урегулированию".

В то же время, как пишет WDR, глава МИД Германии Иоганн Вадефул отверг обвинения России, подчеркнув, что разрешение на дальнобойные удары является адекватным ответом на эскалацию со стороны РФ, в том числе на ее воздушные атаки.

Однако Ларс Клингбайль снова прояснил позицию правительства: никаких новых договоренностей не было. "О дальности ударов нет ни одного нового соглашения, которое бы выходило за пределы политики предыдущего правительства", — сказал он.

В СМИ предполагают, что Мерц мог сделать свое заявление без согласования с вице-канцлером. Вероятно, это связано с политическими разногласиями: Мерц представляет ХДС, а Клингбайль — Социал-демократическую партию Германии, в которую также принадлежал и бывший канцлер Олаф Шольц, известный своим сопротивлением передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.

Портал "Комментарии" писал, что серия массированных ударов России по Украине напоминает события, к которым причастны фашисты, когда устраивали бомбардировки Лондона во время Второй мировой войны. Мероприятие должно отреагировать на эти обстрелы. Такое заявление сделала канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов.