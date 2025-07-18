Украина этого долго ждала: Мерц выступил с важным заявлением об ударах по РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Украина в скором времени получит ракеты большой дальности благодаря решению президента США Дональда Трампа о поставках вооружения. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Великобритании 17 июля, сообщают Politico и Sky News, пишет "Европейская правда".

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Мерц подчеркнул, что Киеву необходимы мощные системы для нанесения глубоких ударов и что поддержка в этом направлении появится "очень скоро". По его словам, эти возможности могут быть развернуты в Украине уже несколько недель.

"Украина окажется в более выгодном положении, сможет эффективно применять эти системы и получать нашу помощь в ближайшие недели и месяцы", – отметил канцлер.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что подписанный 17 июля договор о партнерстве между Лондоном и Берлином открывает путь к совместному сотрудничеству в закупке и производстве вооружения.

"Мы можем начать работу сразу. Это не только ответственность, но и шанс для Европы усилить свою оборону и безопасность. Это зафиксировано в соглашении, подписанном сегодня утром", – подчеркнул Стармер.

Также на этой неделе президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с НАТО, согласно которой поставки американского оружия Украине будут финансироваться европейскими союзниками.

Портал "Комментарии" уже писал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер сделал намек, что Лондон может присоединиться к инициативе Германии по закупке американского оружия для последующей передачи ее Украине. Хотя после недавней встречи британского премьера с канцлером Германии Фридрихом Мерцом официальных заявлений по этому поводу не было, по информации Bloomberg, переговоры между сторонами уже начались.