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Украина останется без Patriot? Мерц озадачил новым заявлением

Мерц отметил, что Украина получит системы Patriot в ближайшее время от европейских партнеров, а США обязались компенсировать им эти ЗРК другими средствами ПВО.

22 июля 2025, 08:20
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Клименко Елена

Правительство Германии прокомментировало ход переговоров по передаче систем противовоздушной обороны Patriot для нужд ВСУ. Как отметил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, в настоящее время у Берлина нет точного подтверждения от Соединенных Штатов Америки относительно конкретных сроков, когда американская сторона сможет поставить системы Patriot на замену тем, которые Германия планирует передать Украине.

Украина останется без Patriot? Мерц озадачил новым заявлением

Фото: 24 Канал

Мерц подчеркнул, что существует предварительная договоренность с Вашингтоном: США должны компенсировать европейским партнерам предоставленные Украине установки Patriot. Однако четкой даты или графика таких поставок пока нет. По его словам, этот вопрос находится в процессе активных консультаций между министерствами обороны обеих стран.

"Мы передаем Украине системы ПВО, но ожидаем соответствующую замену со стороны США. Пока она не предоставлена, хотя обещание существует", — подчеркнул Мерц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Берлине/

В свою очередь, норвежский премьер заявил, что понимает желание Германии иметь прозрачную договоренность об объемах и сроках. Он подчеркнул, что поддержка Украины – это не только оборонное обязательство, но и вопрос сохранения европейской безопасности и соблюдения международного права.

"Помощь Украине — это наша ответственность перед международным правом, и в то же время вклад в стабильность в Европе", — сказал Стере/

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в рамках координации из США планируется передача Украине пяти систем ПВО Patriot. Поставка должна состояться в кратчайшие сроки, чтобы усилить воздушную защиту от российских ракетных атак.

Сам Мерц ранее также отмечал, что передача этих комплексов Украине ожидается уже в ближайшие недели. Механизм прост: ряд европейских стран предоставляет свои Patriot ВСУ, а США вместо этого отправляют им новые или альтернативные комплексы. В настоящее время идет согласование деталей этого процесса на межправительственном уровне.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ночь на 21 июля армия российского диктатора Владимира Путина нанесла массированные удары по Украине дронами и ракетами, однако последнюю атаку врага нельзя назвать рекордной.



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