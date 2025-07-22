Украина останется без Patriot? Мерц озадачил новым заявлением

Правительство Германии прокомментировало ход переговоров по передаче систем противовоздушной обороны Patriot для нужд ВСУ. Как отметил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, в настоящее время у Берлина нет точного подтверждения от Соединенных Штатов Америки относительно конкретных сроков, когда американская сторона сможет поставить системы Patriot на замену тем, которые Германия планирует передать Украине.

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Мерц подчеркнул, что существует предварительная договоренность с Вашингтоном: США должны компенсировать европейским партнерам предоставленные Украине установки Patriot. Однако четкой даты или графика таких поставок пока нет. По его словам, этот вопрос находится в процессе активных консультаций между министерствами обороны обеих стран.

"Мы передаем Украине системы ПВО, но ожидаем соответствующую замену со стороны США. Пока она не предоставлена, хотя обещание существует", — подчеркнул Мерц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Берлине/

В свою очередь, норвежский премьер заявил, что понимает желание Германии иметь прозрачную договоренность об объемах и сроках. Он подчеркнул, что поддержка Украины – это не только оборонное обязательство, но и вопрос сохранения европейской безопасности и соблюдения международного права.

"Помощь Украине — это наша ответственность перед международным правом, и в то же время вклад в стабильность в Европе", — сказал Стере/

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в рамках координации из США планируется передача Украине пяти систем ПВО Patriot. Поставка должна состояться в кратчайшие сроки, чтобы усилить воздушную защиту от российских ракетных атак.

Сам Мерц ранее также отмечал, что передача этих комплексов Украине ожидается уже в ближайшие недели. Механизм прост: ряд европейских стран предоставляет свои Patriot ВСУ, а США вместо этого отправляют им новые или альтернативные комплексы. В настоящее время идет согласование деталей этого процесса на межправительственном уровне.

Портал "Комментарии" уже писал , что в ночь на 21 июля армия российского диктатора Владимира Путина нанесла массированные удары по Украине дронами и ракетами, однако последнюю атаку врага нельзя назвать рекордной.