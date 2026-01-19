Украина отказалась от новой партии немецкого оружия: в чем причина

Киев отказался от новых заказов немецких ударных дронов HX-2 компании Helsing из-за критичного недостатка, обнаруженного на поле боя. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Bloomberg".

Немецкие ударные дроны HX-2 компании Helsing. Фото: из открытых источников

Отмечается, что флагманский ударный беспилотник HX-2 испытывал проблемы со взлетом во время испытаний. Модель, которая должна включать в себя компоненты искусственного интеллекта, предназначенные для помощи в управлении без пилота, не имела некоторых из этих инструментов.

По словам трех источников, дроны Helsing пострадали от глушения РЭБ вблизи фронта, что неоднократно прерывало связь с операторами.

Согласно презентации и двум источникам, эти неудачи подорвали спрос на дроны. Германия не планирует следующий заказ, пока не будет новой заинтересованности со стороны Украины. В Helsing заявили, что не знают о презентации и отвергли критику военных.

"Процент успешных первых полетов, официально задокументированный, обнадеживающий. Мы уверены, что испытания HX-2 также приведут к высоким показателям попаданий на поле боя, в частности в условиях радиоэлектронной борьбы", – отметили в Helsing.

Стоит отметить, что HX-2 – это первое оборудование собственной разработки, которое Helsing поставила в зону боевых действий, и его успех является ключевым показателем, поскольку компания все больше тратит больше ресурсов на создание воздушных и подводных устройств.

Конкуренция за государственные заказы беспилотных систем жесткая, стартапы, такие как Helsing и Stark Defence, противостоят таким грандам, как Rheinmetall AG.

Дрон HX-2 совмещает фиксированные крылья с пропеллерами квадрокоптера. Новинку показали в декабре 2024 года. Он способен поражать цели на расстоянии до 100 км. По данным компании, система прошла боевые испытания подразделениями Беспилотных систем Украины и получила разрешение на развертывание на фронте.

В 2024 году Helsing подписала соглашение на поставку 4 тысяч ударных беспилотников, производимых совместно с украинской компанией.

