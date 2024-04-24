Украина получит ракеты от США. Шольц сообщил, стоит ли Киеву ждать Taurus

После того, как стало известно о намерении Соединенных Штатов передать Украине в следующем пакете помощи дальнобойные ракеты ATACMS , канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции сообщил, повлияет ли такое решение на поставку дальнобойных ракет "Таурус".

Олаф Шольц

Как отметил немецкий канцлер, его мнение по поводу поставок в Украину ракет Taurus остается неизменным.

"Мое решение не изменится",

– подчеркнул Шольц.

При этом он отметил, что Берлин активно помогает Киеву. В частности, за время полномасштабной войны Германия предоставила Украине помощь на сумму более 28 миллиардов евро. По его словам, среди всего прочего в Украину были поставлены танки и системы противовоздушной обороны.

Кроме того, Шольц добавил, что Германия и дальше будет оказывать поддержку Украине всеми возможными путями, чтобы она имела возможность противостоять агрессии России.

Также канцлер подчеркнул, что именно Германия и Британия являются теми странами, которые помогают Украине больше всего среди других европейских стран. Он добавил, что Берлин будет сотрудничать с Лондоном по вопросу обучения украинских военных и будет работать над укреплением оборонной базы в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после того, как в Соединенных Штатах приняли решение передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала канцлера Германии Олафа Шольца наконец передать Украине ракеты Taurus. По ее словам, такое решение будет логично после пакета помощи Украине, который приняли США. Также она обратила внимание, что Шольц ранее ожидал, что сначала Штаты должны передать дальнобойные ракеты Киеву, а затем такое решение может принять и Берлин.





