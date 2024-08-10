Украинцы в Германии ответили, чувствуют ли себя в безопасности: опрос

Как передает портал "Комментарии", украинцы заявили, что чувствуют себя в Германии в большей безопасности, чем в других странах Европы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Gradus Research, передает посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

"Украинки и украинцы в Германии в целом чувствуют себя безопаснее, чем в среднем по странам Европы", – сказал дипломат.

По словам Макеева, больше всего украинцы в Германии озабочены безопасностью собственных детей.

Только 12% украинок и украинцев в Германии обращаются в полицию или органы власти, когда ощущают опасность. 30% обращаются в полицию, когда беспокоятся о безопасности детей, узнали социологи.

Среди тех, кто обращался к немецким стражам порядка, 50% считают, что им не оказали должной помощи.

"Дело рассмотрели, ходатайство не удовлетворили", – уточнил дипломат.

В опросе приняло участие около 1700 человек.

В связи с этим украинское дипломатическое представительство в Германии опубликовало инструкцию относительно того, куда обращаться украинцам, подвергшимся дискриминации по национальному признаку, физическому или психологическому насилию и тому подобное. Кроме того, мануал распространяется и на ситуации, когда украинских детей травят в школе.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинские беженцы в основном интегрировались за рубежом, но лишь часть видят будущее своих детей в странах проживания. При этом в зависимости от страны доля таких украинцев значительно отличается, свидетельствует исследование миграционной платформы EWL, проведенное совместно с Центом Восточноевропейских студий Варшавского университета.



