Украинцы в Германии ответили, чувствуют ли себя в безопасности: опрос

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", украинцы заявили, что чувствуют себя в Германии в большей безопасности, чем в других странах Европы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Gradus Research, передает посол Украины в Германии Алексей Макеев.
Украинские беженцы. Фото: из открытых источников
По словам Макеева, больше всего украинцы в Германии озабочены безопасностью собственных детей.
Только 12% украинок и украинцев в Германии обращаются в полицию или органы власти, когда ощущают опасность. 30% обращаются в полицию, когда беспокоятся о безопасности детей, узнали социологи.
Среди тех, кто обращался к немецким стражам порядка, 50% считают, что им не оказали должной помощи.
В опросе приняло участие около 1700 человек.
В связи с этим украинское дипломатическое представительство в Германии опубликовало инструкцию относительно того, куда обращаться украинцам, подвергшимся дискриминации по национальному признаку, физическому или психологическому насилию и тому подобное. Кроме того, мануал распространяется и на ситуации, когда украинских детей травят в школе.
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Также издание "Комментарии" сообщало – украинские беженцы в основном интегрировались за рубежом, но лишь часть видят будущее своих детей в странах проживания. При этом в зависимости от страны доля таких украинцев значительно отличается, свидетельствует исследование миграционной платформы EWL, проведенное совместно с Центом Восточноевропейских студий Варшавского университета.
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