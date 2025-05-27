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Украинцы в Германии столкнутся с новой проблемой: что подготовило новое правительство

Двойной удар по миграции – новое правительство в Германии упраздняет экспресс-гражданство и ограничивает воссоединение семей

сегодня, 11:10
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Недилько Ксения

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт намерен отменить правило получения "экспресс-гражданства", введенное бывшим правительством. Уже завтра он представит законопроект, аннулирующий возможность получения немецкого паспорта за три года для хорошо интегрированных мигрантов.

Украинцы в Германии столкнутся с новой проблемой: что подготовило новое правительство

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Экспресс-гражданство после трех лет проживания в стране было ошибкой. Мы исправляем ее сейчас. Немецкое гражданство должно предоставляться в конце процесса интеграции, а не сначала", — сказал Добриндт в интервью BILD.

Согласно новому закону, претендовать на гражданство теперь смогут только проживающие в Германии не менее пяти лет.

"Три года — мало, чтобы иметь возможность интегрироваться в Германию. Экспресс-натурализация также создала ошибочные стимулы для нелегальной миграции. Мы сокращаем эти факторы", – добавил Добриндт.

В 2024 году немецкое гражданство получили более 200 тысяч человек – это рекорд за 25 лет. При этом, чтобы получить паспорт, необходимо подтвержденное знание языка и стабильная работа.

Вторым законопроектом Добриндт предлагает приостановить на два года воссоединение семей для беженцев без официального статуса. Ранее новый глава МВД уже усилил пограничный контроль по борьбе с нелегальной миграцией.

Напомним, портал "Комментарии" писал, сколько выплат получают украинские беженцы за рубежом. С начала полномасштабного вторжения России в Украину миллионы украинцев были вынуждены искать убежища в разных странах мира. В 2025 году ситуация с социальными выплатами для беженцев значительно изменилась: некоторые государства продолжают оказывать существенную поддержку, в то время как другие сократили или отменили помощь. "Комментарии" рассмотрели подробно, какие страны предоставляют наибольшие выплаты украинским беженцам в 2025 году.



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