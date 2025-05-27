Украинцы в Германии столкнутся с новой проблемой: что подготовило новое правительство

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт намерен отменить правило получения "экспресс-гражданства", введенное бывшим правительством. Уже завтра он представит законопроект, аннулирующий возможность получения немецкого паспорта за три года для хорошо интегрированных мигрантов.

Украинские беженцы. Фото из открытых источников

Экспресс-гражданство после трех лет проживания в стране было ошибкой. Мы исправляем ее сейчас. Немецкое гражданство должно предоставляться в конце процесса интеграции, а не сначала", — сказал Добриндт в интервью BILD.

Согласно новому закону, претендовать на гражданство теперь смогут только проживающие в Германии не менее пяти лет.

"Три года — мало, чтобы иметь возможность интегрироваться в Германию. Экспресс-натурализация также создала ошибочные стимулы для нелегальной миграции. Мы сокращаем эти факторы", – добавил Добриндт.

В 2024 году немецкое гражданство получили более 200 тысяч человек – это рекорд за 25 лет. При этом, чтобы получить паспорт, необходимо подтвержденное знание языка и стабильная работа.

Вторым законопроектом Добриндт предлагает приостановить на два года воссоединение семей для беженцев без официального статуса. Ранее новый глава МВД уже усилил пограничный контроль по борьбе с нелегальной миграцией.

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