Украинских беженцев могут начать возвращать домой: что предложили в Германии

Берлин должен рассмотреть возможность возвращения трудоспособных украинцев на родину, чтобы они помогли обеспечить безопасность в своей стране. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью изданию Rheinische Post высказал премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер.

Германия. Фото: из открытых источников

"Мира пока не видно. Поэтому вполне законно рассматривать возможность возвращения трудоспособных украинцев на родину, чтобы обеспечить безопасность в собственной стране", — сказал политик.

В то же время он выступил против того, чтобы Германия отправляла своих военных в Украину. Свою мысль он объяснил тем, что путинский режим никогда на это не согласится.

"Мне трудно представить размещение там (в Украине, — ред.) войска НАТО. Россия никогда бы на это не согласилась. Это было бы предвестником вступления Украины в НАТО. Кроме того, Бундесвер не готов к этому. Он перегружен до предела, как финансово, так и кадрово", — отметил Маркус Зедер.

Он также раскритиковал существующую систему государственной социальной помощи в Германии, из-за которой, по его словам, там "значительно ниже доля трудоустроенных украинцев по сравнению с другими европейскими странами".

"Это необходимо срочно изменить — и не только для новоприбывших украинцев", — подчеркнул политик.

Также издание "Комментарии" сообщало – Германия готовится заморозить социальные выплаты в стране, а для беженцев из Украины могут даже прекратить выплачивать пособия из-за низкого участия в трудоустройстве и посещении центров занятости. Министр труда Бербель Бас представила детали нового механизма, который коснется около 5,6 миллиона получателей гражданской помощи в Германии.



