Украинских беженцев могут начать возвращать домой: что предложили в Германии

Кравцев Сергей
Берлин должен рассмотреть возможность возвращения трудоспособных украинцев на родину, чтобы они помогли обеспечить безопасность в своей стране. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью изданию Rheinische Post высказал премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер.
Германия. Фото: из открытых источников
В то же время он выступил против того, чтобы Германия отправляла своих военных в Украину. Свою мысль он объяснил тем, что путинский режим никогда на это не согласится.
Он также раскритиковал существующую систему государственной социальной помощи в Германии, из-за которой, по его словам, там "значительно ниже доля трудоустроенных украинцев по сравнению с другими европейскими странами".
Также издание "Комментарии" сообщало – Германия готовится заморозить социальные выплаты в стране, а для беженцев из Украины могут даже прекратить выплачивать пособия из-за низкого участия в трудоустройстве и посещении центров занятости. Министр труда Бербель Бас представила детали нового механизма, который коснется около 5,6 миллиона получателей гражданской помощи в Германии.