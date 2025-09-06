logo

BTC/USD

110733

ETH/USD

4295.44

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Украинских беженцев могут начать возвращать домой: что предложили в Германии
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинских беженцев могут начать возвращать домой: что предложили в Германии

В Германии предложили возвращать украинских беженцев домой, чтобы защищали родину

6 сентября 2025, 12:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Берлин должен рассмотреть возможность возвращения трудоспособных украинцев на родину, чтобы они помогли обеспечить безопасность в своей стране. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью изданию Rheinische Post высказал премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер.

Украинских беженцев могут начать возвращать домой: что предложили в Германии

Германия. Фото: из открытых источников

"Мира пока не видно. Поэтому вполне законно рассматривать возможность возвращения трудоспособных украинцев на родину, чтобы обеспечить безопасность в собственной стране", — сказал политик.

В то же время он выступил против того, чтобы Германия отправляла своих военных в Украину. Свою мысль он объяснил тем, что путинский режим никогда на это не согласится.

"Мне трудно представить размещение там (в Украине, — ред.) войска НАТО. Россия никогда бы на это не согласилась. Это было бы предвестником вступления Украины в НАТО. Кроме того, Бундесвер не готов к этому. Он перегружен до предела, как финансово, так и кадрово", — отметил Маркус  Зедер.

Он также раскритиковал существующую систему государственной социальной помощи в Германии, из-за которой, по его словам, там "значительно ниже доля трудоустроенных украинцев по сравнению с другими европейскими странами".

"Это необходимо срочно изменить — и не только для новоприбывших украинцев", — подчеркнул политик.

Также издание "Комментарии" сообщало – Германия готовится заморозить социальные выплаты в стране, а для беженцев из Украины могут даже прекратить выплачивать пособия из-за низкого участия в трудоустройстве и посещении центров занятости. Министр труда Бербель Бас представила детали нового механизма, который коснется около 5,6 миллиона получателей гражданской помощи в Германии.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://rp-online.de/politik/deutschland/csu-chef-markus-soeder-es-kann-nicht-immer-nur-um-befindlichkeiten-gehen_aid-134328273
Теги:

Новости

Все новости