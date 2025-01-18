Глава фракции "Альтернативы для Германии" в земельном парламенте Баварии Катрин Эбнер-Штайнер заявила, что украинских беженцев нужно немедленно выслать из страны. По ее словам, граждане Украины должны вернуться домой "уже сейчас". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Эбнер-Штайнер отметиа, что Украина является большой страной, где "достаточно территории", куда можно вернуться. Она оценила, что в целом из Германии можно выслать до 2 млн человек.

Кроме того, Эбнер-Штайнер призвала к "масштабной реэмиграции", чтобы Бавария не была "затоплена получателями помощи, которые не желают интегрироваться". Также она выступила за то, чтобы ввести в регионе "чрезвычайную ситуацию с беженцами", чтобы отказывать им в размещении.

В то же время издание DW напомнило, что 15 января состоялись дебаты, в которых принял участие депутат бундестага и председатель баварского отделения АдГ Штефан Прочка. Во время своего выступления он заявил, что его партия призывает выслать "миллион" мигрантов.

"На вопрос, как это планируется сделать, политик ответил, что Сирия и Афганистан — страны, которые уже "примирились", поэтому Германию могут покинуть "от 1,2 до 1,3 млн сирийцев" и "700 тысяч афганцев". Политик добавил, что в ФРГ есть и "украинцы, которым нельзя здесь быть"", — отметили в DW.

Читайте также на портале "Комментарии" — возвращение украинцев домой после подписания мирного соглашения с Россией может привести к новым экономическим вызовам для стран Восточной Европы, в частности из-за оттока украинских рабочих, что может вызвать дефицит на рынке труда и усилить инфляцию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".



