Украинского бизнесмена выгоняют из Германии: что произошло

В Германии разгорелся скандал из-за попытки депортировать Валерия Стародуба — украинца, живущего в стране уже более 10 лет и создавшего бизнес по перевозке автомобилей. Его компания обеспечивает работу украинских беженцев и регулярно платит налоги. Однако местные власти решили не продлевать ему вид на жительство.

Успешный украинский бизнесмен в Германии под угрозой депортации

По информации BILD , Валерий переехал в Германию в 2013 году. С 2016 г. он пытается получить разрешение на дальнейшее проживание, но его запросы игнорировали или отклоняли. В мае 2024 года миграционная служба Саксонии отказала ему на основании старых выводов. Власти утверждают, что его бизнес якобы "нет перспектив".

Компания Валерия занимается транспортировкой автомобилей и уже несколько лет обеспечивает работой сбежавших от войны украинцев. Предприниматель отмечает, что не получал никакую финансовую помощь от государства, полностью обеспечивая себя и своих работников.

Впрочем, отказ в продлении вида на жительство ставит под угрозу работу компании. Если Валерию депортируют, бизнес придется закрыть, а сотрудники останутся без работы. Это, в свою очередь, может увеличить нагрузку на социальную систему Германии, поскольку люди будут вынуждены обращаться за помощью к государству.

Одной из ключевых причин, почему Валерий не может вернуться в Украину, есть война. Адвокат предпринимателя называет решение о депортации абсурдным. По его мнению, такая политика противоречит интересам Германии, ведь речь идет о человеке, который создает рабочие места и вносит вклад в экономику.

Ранее "Комментарии" писали, что украинец настоял, что не будет исполнять гимн Австрии из-за религиозных убеждений для получения местного гражданства. После прохождения всех инстанций ему согласовали выдачу паспорта, но затем отменили из-за того, что тот не пел гимн.