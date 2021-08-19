В американских дипломатов диагностировали "Гаванский синдром": какие симптомы болезни

"Гаванский синдром" диагностировали у двух американских дипломатов, работающих в посольстве в Германии. У мужчин появились характерные симптомы для синдрома. Среди них такие как тошнота, сильная головная боль, слабость, боль и шум в ушах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

У дипломатов США диагностировали "Гаванский синдром", фото из открытых источников

Известно, что болели синдромом и другие дипломаты в Европе, однако подробностей не сообщается. От "Гаванского синдрома" пострадали работники разведки и дипломаты, которые рассматривали вопросы, связанные с Россией.

В июле жертвой синдрома стал один из дипломатов США, живущий в Германии. У больного, который прибыл из Берлина, врачи Национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида обнаружили черепно-мозговую травму. Больной грешил на вакцину от COVID-19, которую получил раньше, чем появились симптомы.

Такой тип травм у людей случается от воздействия ударных волн в результате взрывов. Человек чувствует значительное давление в ушах и сильный шум. Ощущение слишком болезненные и больной не может спокойно выполнять привычные дела.

Отметим, что "Гаванским синдромом" называют несколько симптомов, которые впервые появились у дипломатов на Кубе еще в 2016 году.

Симптомы синдрома: головокружение, головная боль, усталость, тошнота, тревожность, потеря памяти, шум в ушах и др.

Консилиум Национальной академии наук США вынес решение о том, что симптомы "Гаванского синдрома" могут возникать от воздействия направленных импульсных радиочастот.

Как сообщал портал "Комментарии", Евросоюз официально признал COVID-сертификаты в приложении "Дія". То есть COVID-сертификаты в приложении соответствуют европейским.

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