В американских дипломатов диагностировали "Гаванский синдром": какие симптомы болезни

BTC/USD
46544.97
ETH/USD
3169.75
LTC/USD
174.31
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
31.50
RUB/UAH
0.37
Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
"Гаванский синдром" диагностировали у двух американских дипломатов, работающих в посольстве в Германии. У мужчин появились характерные симптомы для синдрома. Среди них такие как тошнота, сильная головная боль, слабость, боль и шум в ушах. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
У дипломатов США диагностировали "Гаванский синдром", фото из открытых источников
Известно, что болели синдромом и другие дипломаты в Европе, однако подробностей не сообщается. От "Гаванского синдрома" пострадали работники разведки и дипломаты, которые рассматривали вопросы, связанные с Россией.
В июле жертвой синдрома стал один из дипломатов США, живущий в Германии. У больного, который прибыл из Берлина, врачи Национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида обнаружили черепно-мозговую травму. Больной грешил на вакцину от COVID-19, которую получил раньше, чем появились симптомы.
Такой тип травм у людей случается от воздействия ударных волн в результате взрывов. Человек чувствует значительное давление в ушах и сильный шум. Ощущение слишком болезненные и больной не может спокойно выполнять привычные дела.
Отметим, что "Гаванским синдромом" называют несколько симптомов, которые впервые появились у дипломатов на Кубе еще в 2016 году.
Симптомы синдрома: головокружение, головная боль, усталость, тошнота, тревожность, потеря памяти, шум в ушах и др.
Консилиум Национальной академии наук США вынес решение о том, что симптомы "Гаванского синдрома" могут возникать от воздействия направленных импульсных радиочастот.
Как сообщал портал "Комментарии", Евросоюз официально признал COVID-сертификаты в приложении "Дія". То есть COVID-сертификаты в приложении соответствуют европейским.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости