В Берлине запретили российские и украинские флаги: почему так

Правоохранители Берлина запретили демонстрировать российские и украинские флаги возле советских мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде на 8 и 9 мая. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Berliner Morgenpost".

Флаги Украины и России. Фото: из открытых источников

Отмечается, что 8 и 9 мая – дни, когда проходят мероприятия по случаю окончания Второй мировой войны в Европе. С целью обеспечения "достойного чествования памяти погибших воинов тогдашней советской армии" вокруг трех мемориалов также запрещено исполнение маршей и военных песен, сообщила в пятницу полиция.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Кроме того, запрещено также "произносить лозунги, которые в связи со сложившейся ситуацией могут быть восприняты как одобрение, прославление или героизация войны в Украине".

Подобный запрет на флаги уже существовал в прошлом году. Тогда он вызвал много критики с украинской стороны, в частности от тогдашнего посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Согласно собственному заявлению Сената, он хотел обеспечить, чтобы чествование памяти жертв Второй мировой войны не было омрачено возможными конфликтами в связи с нынешней войной в Украине.

Полиция в своем заявлении в пятницу выразила аналогичные аргументы: "Акт памяти и уважения к этим памятникам и мемориалам должен быть сохранен и на фоне продолжающейся российско-украинской войны. Эта война не должна выходить за рамки демократического дискурса в Берлине, особенно учитывая символическую дату", – говорится в заявлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — обмен ударами дронов и ракет: о чем говорит новая фаза войны – когда наступит развязка.

Также издание "Комментарии" сообщало – европейское турне Владимира Зеленского: о чем говорит выбранный перечень стран – что самое важное. Эксперты в эксклюзивном интервью детально проанализировали ситуацию.



