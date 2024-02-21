В Бундестаге оценили, сможет ли Украина начать наступление в этом году

Украина не сможет выиграть войну с Россией в ближайшее время. Однако украинские войска могут одержать верх в 2025 году при соответствующей поддержке со стороны европейских производителей оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер, пишет "Hasepost".

Германия. Фото: из открытых источников

Антон Хофрайтер оценивает ситуацию в войне между странами как критическую.

"Очень важно, чтобы украинской армии удалось удержать линию фронта в этом году", — сказал Хофрайтер.

Он добавил, что наступательные действия со стороны Украины маловероятны.

"Я не вижу, чтобы Украина могла начать наступление в этом году. Для этого не хватает ресурсов, в частности боеприпасов и поддержки со стороны США", — подчеркнул политик.

Он отметил, что если "производство боеприпасов и другого оборудования в Европе увеличится", то к 2025 году Украина сможет "одержать верх в оборонительной войне против России". По его словам, при условии, что Россия не предпримет дальнейших территориальных захватов, это остается "лучшим, что Украина может сделать в ближайшие месяцы".

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