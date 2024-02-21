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В Бундестаге оценили, сможет ли Украина начать наступление в этом году

В Бундестаге пока что не видят, как Украине одержать победу в войне с Россией в этом году

сегодня, 14:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина не сможет выиграть войну с Россией в ближайшее время. Однако украинские войска могут одержать верх в 2025 году при соответствующей поддержке со стороны европейских производителей оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер, пишет "Hasepost".

В Бундестаге оценили, сможет ли Украина начать наступление в этом году

Германия. Фото: из открытых источников

Антон Хофрайтер оценивает ситуацию в войне между странами как критическую.

"Очень важно, чтобы украинской армии удалось удержать линию фронта в этом году", — сказал Хофрайтер.

Он добавил, что наступательные действия со стороны Украины маловероятны.

"Я не вижу, чтобы Украина могла начать наступление в этом году. Для этого не хватает ресурсов, в частности боеприпасов и поддержки со стороны США", — подчеркнул политик.

Он отметил, что если "производство боеприпасов и другого оборудования в Европе увеличится", то к 2025 году Украина сможет "одержать верх в оборонительной войне против России". По его словам, при условии, что Россия не предпримет дальнейших территориальных захватов, это остается "лучшим, что Украина может сделать в ближайшие месяцы".

Читайте также на портале "Комментарии" — ко второй годовщине широкомасштабного российского вторжения в Украину (припадает на эту неделю) наша страна подходит в крайне сложной ситуации. На фронте из-за снижения поддержки со стороны партнеров, прежде всего – США,  не хватает боеприпасов и вооружений. Не хватает и живой силы, в то время как члены парламента, правительства и представители Офиса президента продолжают игры вокруг законопроекта о мобилизации. Между тем, россияне, воодушевленные захватом Авдеевки, штурмуют позиции ВСУ на других участках фронта. Эксперты специально для портала "Комментарии" сделали главные выводы из российско-украинской войны на данный момент – и поделились прогнозами.




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Источник: https://www.hasepost.de/hofreiter-ukraine-kann-vormarsch-vorerst-abwenden-hoffnung-auf-2025-448011/
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