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В Бундестаге отреагировали на возможное применение ВСУ оружия ФРГ на территории РФ

В Бундестаге не против использования Украиной немецких танков в РФ

сегодня, 15:15
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Кравцев Сергей

Председатель комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер в комментарии медиагруппе Funke заявил, что даже, если ВСУ во время операции в Курской области применяют немецкое оружие, то это соотносится с положениями международного права.

В Бундестаге отреагировали на возможное применение ВСУ оружия ФРГ на территории РФ

Германия. Фото: из открытых источников

Политик также уточнил, что возможное использование ВСУ немецких танков на территории России не является проблемой, поскольку они теперь украинское оружие и только украинское командование принимает решение о том, как это вооружение применять.                                        

"С передачей [танков] Украине это украинское оружие, что касается любой техники, в том числе Leopard 2", — заявил депутат. 

Фабер утверждал, что якобы "территория обеих государств России и Украины является зоной боевых действий".                                                  

"Применение оружия соотносится с положениями международного права", — считает он.

Читайте также на портале "Комментарии" — через события в Курской области все наконец-то увидят истинное отношение россиян к войне в Украине и к тому курсу, который проводит путинский режим. Раньше часто говорилось, в основном российской оппозицией, которой нет в России, что обычные россияне против полномасштабной войны против Украины, но не могут об этом прямо заявить. Сейчас у них открылась такая возможность. Такое заявление в своем Телеграм сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.                                    

Также издание "Комментарии" сообщало – почему запылала Курская область РФ: какая цель Украины.




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Источник: https://www.funkemedien.de/de/
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