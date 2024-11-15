В ЕС прокомментировали телефонный разговор Шольца и Путина: имел ли канцлер право звонить диктатору

Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 15 ноября, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Общение длилось около часа и в значительной степени было посвящено ситуации в Украине.

Олаф Шольц

Высокопоставленный дипломат Европейского Союза, комментируя подготовку к звонку, заявил, что у ЕС нет никаких запретов или положений, ограничивающих проведение телефонных разговоров с российским президентом, отмечает 24 канал.

"Я знаю, что канцлер собирается позвонить по телефону, но, откровенно говоря, не знаю, это в конце концов произошло, или нет", — сказал дипломат.

Хотя сначала было неизвестно, действительно ли разговор состоялся, впоследствии федеральное правительство Германии подтвердило факт звонка.

Представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт сообщил, что во время разговора Олаф Шольц решительно осудил российскую агрессию против Украины. Канцлер призвал Путина немедленно прекратить войну и вывести войска.

Шольц также подчеркнул важность готовности России к переговорам с Украиной, направленным на достижение справедливого и продолжительного мира. Федеральный канцлер также подчеркнул, что Германия и дальше будет поддерживать Украину в ее борьбе с агрессией так долго, как это потребуется.

Этот звонок еще раз демонстрирует позицию Германии, которая остается непоколебимой в поддержке Украины на фоне российской агрессии.

Вместе с тем Кремли заявили, что Путин заявил о готовности России вести переговоры с Украиной, однако они должны учитывать "новые реалии на земле".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, ставший первым за последние два года. По информации Tagesschau, переговоры продолжались около часа. Как отмечает Sueddeutsche Zeitung, разговор состоялся 15 ноября после продолжительного периода подготовки.



