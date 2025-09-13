Рубрики
Даже вести разговоры о возможных территориальных уступках Украины означает попасть в ловушку путинского режима. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland сделала Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики безопасности Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: из открытых источников
Так топ-дипломат Евросоюза прокомментировала немецкие опросы, которые показали, что большинство немцев выступают за территориальные уступки Украины ради мира.
По словам Каллас, классическая российская тактика ведения переговоров состоит из трех шагов: сначала Москва требует то, что ей никогда не принадлежало, затем следуют ультиматумы и угрозы силой, наконец, мобилизуются голоса на Западе, которые готовы предложить России именно то, чего она никогда раньше не имела.
По ее словам, Кремль теперь продает как компромисс, если он "только" сохранит территории, которые он уже завоевал.
Читайте также на портале "Комментарии" - территориальные уступки Украины, на которые украинцы не могут согласиться, приведут лишь к тому, что российский диктатор Владимир Путин использует захваченные территории как плацдарм для нападения на Европу, если та не станет сильной. Такое мнение в интервью изданию Le Point высказал президент Украины Владимир Зеленский.