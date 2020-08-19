В это трудно поверить: гражданам Германии начнут просто так раздавать деньги

В Германии исследователи в рамках эксперимента будут выдавать группе людей ежемесячно по 1433 евро, чтобы выяснить, работает ли схема безусловного базового дохода. Об этом сообщает издание Independent.



Всего выплаты будут получать 120 человек. При этом их обеспеченость и наличие источника дохода не берется во внимание. В сообщении инициаторов эксперимента говорится, что никто не будет контролировать расходы участников. Специалисты будут только отслеживать изменения в их поведении. Также исследователи будут наблюдать за другой группой, в которой находится 1380 человек. Им деньги выдавать не будут.

Эксперимент продлится три года. Его проводит Немецкий институт экономических исследований совместно с ассоциацией "Мой базовый доход" и исследователями института Макса Планка и Кельнского университета.

Целью исследования является убедить немецких политиков, которые настроены скептически, в том, что значительные расходы государства окупятся оздоровлением общества. Следует отметить, что финансовой базой этого проекта являются частные пожертвования.

Как сообщало издание "Комментарии", Германия не станет эвакуировать из-за рубежа граждан с коронавирусом.

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