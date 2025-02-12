В ФРГ резко отвергли требование Трампа тратить 5% ВВП на оборону: сами США еще далеки от этого

Увеличение оборонных расходов до 5% ВВП для стран НАТО пока не является актуальным вопросом, однако все соглашаются, что 2% недостаточно. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на заседании министров обороны НАТО и Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе.

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: DW

"Речь о цели 5% не идет. Есть требование президента США относительно 5 процентов, но сами американцы еще очень далеки от этой цифры", — отметил Писториус.

Он также подчеркнул, что есть консенсус о необходимости достижения целей, связанных с боеспособностью НАТО, которые будут согласованы этим летом. После этого каждая страна Североатлантического союза, в том числе Германия, должна будет выполнить эти задачи в определенный срок. Писториус также подчеркнул, что вопрос увеличения расходов на оборону более двух процентов уже давно стоит в повестке дня.

"Нет большой разницы между 3 и 3,5 процентами, важнее, чтобы был постоянный и четкий рост издержек", — пояснил он.

Министр также заявил, что его позиция всегда была однозначной: необходимые средства должны идти на обеспечение обороноспособности и сдерживания, поскольку без надлежащей безопасности все другие аспекты политики теряют свою значимость. Он добавил, что принцип сдерживания предполагает, что Бундесвер вместе с союзниками по НАТО должен быть готов к ведению боевых действий, которые могут возникнуть в случае угрозы.

Для достижения этих целей при расходах в пределах 2-2,5 процента ВВП это невозможно. Нужно планировать увеличение затрат на много лет вперед, поскольку многие оборонные закупки требуют длительного времени для реализации.

Если брать 3 процента, для Германии это означает расходы на оборону в размере 120 миллиардов евро в год, что на 65-68 миллиардов евро больше, чем сейчас. Такая сумма не может быть просто добавлена в федеральный бюджет, составляющий 480 миллиардов евро.

Портал "Комментарии" уже писал, что Министры обороны пяти европейских государств, имеющие наибольшие расходы на армию, объявили о намерении продолжать увеличение инвестиций в оборону. Однако они выразили сомнения в возможности достичь поставленной новоизбранным президентом США Дональдом Трампом цели потратить 5% от ВВП на оборону.