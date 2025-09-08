logo

BTC/USD

111921

ETH/USD

4320.92

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия В ФРГ выдвинули серьезное обвинение Залужному: детали громкого скандала
commentss НОВОСТИ Все новости

В ФРГ выдвинули серьезное обвинение Залужному: детали громкого скандала

В Германии заявили о причастности Залужного к подрыву "Северных потоков" и обвинили Украину в организации диверсии.

8 сентября 2025, 16:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Дело о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" немецкие правоохранители, похоже, считают раскрытым. По данным телеканала Welt, ссылающегося на источники в Федеральной полиции Германии, за диверсией может стоять украинская сторона.

В ФРГ выдвинули серьезное обвинение Залужному: детали громкого скандала

Фото: из открытых источников

Согласно этой версии, взрывы на объектах были организованы по указанию тогдашнего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, ныне являющегося послом Украины в Великобритании. Непосредственное исполнение, утверждают следователи, возложили на экипаж яхты "Андромеда", якобы действовавшего по его приказу.

Однако не все верят в эту версию. В кругах европейских спецслужб она вызывает серьезный скепсис. Некоторые эксперты указывают на демонстративность действий экипажа, что смотрится неестественно для реальной секретной операции. Предполагается, что следы на яхте могли оставить специально, чтобы ввести расследование в заблуждение. Один из чиновников, приближенных к следствию, охарактеризовал предположение о причастности Украины как "чепуху".

Официальная украинская сторона, включая Валерия Залужного, на эти обвинения публично не реагировала.

Кроме того, немецкие правоохранители сообщили, что установили личности всех участников экипажа "Андромеды". Один из подозреваемых – 49-летний гражданин Украины Сергей К. – был задержан в Италии. Его считают координатором операции.

Адвокат задержанного Никола Канестрини заявил, что его подзащитный не признает вину. Он также подтвердил, что Сергей К. служил в украинской армии до конца 2023 года, но после ареста никаких контактов с украинским посольством не имел.

Как уже писали "Комментарии", российская сторона обвинила Украину в якобы умышленном обстреле мирного населения, в том числе детей, заявив об атаке на детскую площадку в донецком парке "Гулливер".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.welt.de/politik/deutschland/plus68bd709072019652f128cfcc/Ukrainer-bestreitet-Nord-Stream-Anschlag.html?icid=search.product.onsitesearch
Теги:

Новости

Все новости