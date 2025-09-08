Дело о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" немецкие правоохранители, похоже, считают раскрытым. По данным телеканала Welt, ссылающегося на источники в Федеральной полиции Германии, за диверсией может стоять украинская сторона.

Фото: из открытых источников

Согласно этой версии, взрывы на объектах были организованы по указанию тогдашнего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, ныне являющегося послом Украины в Великобритании. Непосредственное исполнение, утверждают следователи, возложили на экипаж яхты "Андромеда", якобы действовавшего по его приказу.

Однако не все верят в эту версию. В кругах европейских спецслужб она вызывает серьезный скепсис. Некоторые эксперты указывают на демонстративность действий экипажа, что смотрится неестественно для реальной секретной операции. Предполагается, что следы на яхте могли оставить специально, чтобы ввести расследование в заблуждение. Один из чиновников, приближенных к следствию, охарактеризовал предположение о причастности Украины как "чепуху".

Официальная украинская сторона, включая Валерия Залужного, на эти обвинения публично не реагировала.

Кроме того, немецкие правоохранители сообщили, что установили личности всех участников экипажа "Андромеды". Один из подозреваемых – 49-летний гражданин Украины Сергей К. – был задержан в Италии. Его считают координатором операции.

Адвокат задержанного Никола Канестрини заявил, что его подзащитный не признает вину. Он также подтвердил, что Сергей К. служил в украинской армии до конца 2023 года, но после ареста никаких контактов с украинским посольством не имел.

Как уже писали "Комментарии", российская сторона обвинила Украину в якобы умышленном обстреле мирного населения, в том числе детей, заявив об атаке на детскую площадку в донецком парке "Гулливер".