Немецкий суд принял решение начать уголовное преследование в отношении двух бывших топ-менеджеров компании Siemens. Их обвиняют в нарушении международных санкций, способствуя экспортированию газовых турбин Siemens в аннексированный Россией Крым. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Согласно заявлению суда, Гамбургский суд решил продолжить уголовный процесс в отношении двух из обвиняемых, в то же время прекратив дело в отношении трех других лиц из-за отсутствия достаточных доказательств для дальнейшего расследования.

В заявлении суда указано, что прокуратура обжаловала решение о прекращении дела в отношении трех подозреваемых.

Немецкие судебные органы не обнародовали имена обвиняемых. Представитель компании Siemens в свою очередь заявил, что компания не может комментировать ход судебного процесса, однако подчеркнул, что дело не касается самой компании, а соответствующие лица больше не работают в Siemens.

Представитель Siemens Energy отказался от комментариев, поскольку эти двое обвиняемых не являются действующими сотрудниками компании, созданной после событий, ставших основой судебного расследования, и владеющей бывшим турбинным бизнесом Siemens.

Согласно санкциям Европейского Союза и США, введенным после аннексии Крыма Россией в 2014 году, западным компаниям запрещено поставлять энергетическое оборудование на полуостров. Однако, в 2017 году турбины Siemens были доставлены на две строившиеся в Крыму электростанции.

Siemens заявила, что турбины были поставлены российскому заказчику с намерением использовать их на энергетических объектах в России, и компания не была проинформирована об их дальнейшей транспортировке в Крым.

Отметим, что в 2024 году правоохранительные органы Германии предъявили обвинение пяти лицам, причастным к экспортным поставкам турбин Siemens на сумму 111 миллионов евро, которые должны были быть установлены на электростанциях в оккупированном Крыму.

Портал "Комментарии" уже писал, что из-за полномасштабного вторжения армии Российской федерации в Украину концерн Siemens (Германия) решил уйти с рынка РФ.