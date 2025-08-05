Инициатива премьер-министра Баварии Маркуса Седера по сокращению социальной поддержки для украинских беженцев вызвала острую дискуссию в политических кругах Германии , сообщает РБК-Украина.

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Глава Христианско-социального союза (ХСС) предложил прекратить выплаты гражданской помощи украинцам, бежавшим от войны в Германию. Вместо нее Седер предлагает перевести этих лиц на базовый уровень поддержки, предоставляемый искателям убежища.

Эта инициатива уже подверглась жесткой критике со стороны Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая является частью правительственной коалиции. Социал-демократы считают такие действия неэффективными, несправедливыми и могут нанести вред интеграционной политике. По словам Седера, чрезмерная помощь украинцам создает дисбаланс в системе поддержки и может снижать мотивацию к поиску работы. Он считает, что социальная помощь должна быть равной для всех категорий беженцев.

Вице-канцлер Ларс Клингбайль назвал идею Седера "непродуктивной" и противоречащей общему курсу коалиционного правительства.

В СДПГ отмечают: согласно действующему коалиционному соглашению, украинские беженцы имеют право на гражданскую помощь, и правительство должно соблюдать ранее согласованные договоренности.

Депутат от СДПГ Дирк Визе также отметил, что ожидаемой экономии от таких изменений не будет, в то же время возрастет административная нагрузка на органы местных властей. По его словам, это создаст только "перераспределение затрат без реальной выгоды".

В свою очередь представитель ХДС Торстен Фрай частично поддержал Седера, отметив, что вопрос заслуживает дискуссии. В то же время он подчеркнул, что любые изменения возможны только при согласовании всеми сторонами коалиции.

Таким образом, предложение Седера спровоцировало новый виток политического напряжения в Германии, поставив под сомнение единство коалиции и стабильность действующей политики поддержки украинских переселенцев.

Портал "Комментарии" писал, что страна-агрессор Россия может готовиться к потенциальному вторжению в страны-члены НАТО. Как утверждает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду, Москва уже предпринимает ряд шагов, свидетельствующих о первом этапе такой подготовки.