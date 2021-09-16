В Германии исламисты готовили теракт: что об этом известно

В Германии предотвратили теракт, фото Henning Kaiser

На большой праздник Йом-Кипур был возможен теракт против евреев в одном из городов Германии. Об этом сообщает CNN.

В полицию поступило анонимное сообщение о возможном взрыве в синагоге, расположенной в городе Хаген. Информатор назвал время, место и приметы смертника. Планировалось совершить теракт на еврейский праздник Йом-Кипур, когда в синагоге будет много людей.

Как рассказал глава ведомства внутренних дел земли Северный Рейн — Вестфалия Херберт Ройль, были задержаны четыре подозрительных человека. Позже стало известно, что теракт должен был совершить 16-летний сириец.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер заявил, что на этот раз спецразведка сработала оперативно и полиция задержала подозреваемых исламистов.

"На этот раз органы безопасности были быстрее. Мы делаем все возможное, чтобы защитить наш народ. Никогда больше евреи не должны жить в страхе в нашей стране. В нашем обществе нет места антисемитам", — добавил министр.

Кандидаты в канцлеры от разных партий также осудили террористические акты в отношении еврейского народа в пределах страны.



"Больно, что евреи в Хагене подвергаются такой угрожающей ситуации и не могут вместе праздновать Йом Кипур. Наш долг — сделать все, чтобы защитить их и немедленно вмешаться в случае опасности", — написал Олаф Шольц, представитель социал-демократической партии.

Отметим, что Йом-Кипур — это "День очистки" или так называемый Судный день, когда евреи постятся, искупают свои грехи и молятся. На Йом Кипур евреям запрещено надевать кожаные изделия, пользоваться косметикой, умываться и тому подобное.

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