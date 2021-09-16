В Германии исламисты готовили теракт: что об этом известно

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Козлова Альбіна
В Германии предотвратили теракт, фото Henning Kaiser
На большой праздник Йом-Кипур был возможен теракт против евреев в одном из городов Германии. Об этом сообщает CNN.
В полицию поступило анонимное сообщение о возможном взрыве в синагоге, расположенной в городе Хаген. Информатор назвал время, место и приметы смертника. Планировалось совершить теракт на еврейский праздник Йом-Кипур, когда в синагоге будет много людей.
Как рассказал глава ведомства внутренних дел земли Северный Рейн — Вестфалия Херберт Ройль, были задержаны четыре подозрительных человека. Позже стало известно, что теракт должен был совершить 16-летний сириец.Министр внутренних дел Германии Хорст Зеегофер заявил, что на этот раз спецразведка сработала оперативно и полиция задержала подозреваемых исламистов.
Кандидаты в канцлеры от разных партий также осудили террористические акты в отношении еврейского народа в пределах страны.
Отметим, что Йом-Кипур — это "День очистки" или так называемый Судный день, когда евреи постятся, искупают свои грехи и молятся. На Йом Кипур евреям запрещено надевать кожаные изделия, пользоваться косметикой, умываться и тому подобное.
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