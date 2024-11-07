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В Германии могут измениться власти: почему в Берлине заговорили о выборах

В Германии распалась правительственная коалиция: Шольц уволил министра финансов

сегодня, 08:00
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Кравцев Сергей

Канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов Линднера – лидера Свободной демократической партии, входящей в правительственную коалицию. Без свободных демократов у коалиции нет большинства в Бундестаге. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание Spiegel.

В Германии могут измениться власти: почему в Берлине заговорили о выборах

Германия. Фото: из открытых источников

В свою очередь, в распоряжении "BILD" появился внутренний документ СДПГ, указывающий на завершение работы правящей в Германии коалиции.

"Федеральный канцлер Олаф Шольц принял стратегическое решение для страны. Партия ВДП (Свободная демократическая партия) покинула правительство", — говорится в тексте.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабэк заявил о распаде правящей коалиции.

"Конечно, мы знаем, что у правительства светофора не лучшая репутация, и мы часто спорили. Тем не менее, в такой день это решение кажется неправильным, почти трагическим", – сказал министр экономики и проблем климата Хабек.

Глава "зеленых" возложил вину на бывшего министра финансов и лидера Свободной демократической партии Кристиана Линднера.

"Не удалось закрыть бюджетный дефицит, хотя возможные решения были на столе", – заявил Хабек.

Также Шольц задаст вопрос о доверии себе на голосовании в Бундестаге, которое состоится 15 января. Об этом канцлер Германии заявил в своем обращении после заседания коалиционного комитета. Без голосов либералов, главу которых Шольц ранее в тот же день уволил с должности главы Минфина, такого доверия он получить не сможет. Это означает скорый роспуск Бундестага. Досрочные выборы в Германии могут состояться уже в марте следующего года,

Читайте на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц выразил поддержку политическому разрешению войны между Россией и Украиной, а также предложил роль посредника для Индии. Как сообщает Deutsche Welle, Шольц отметил, что агрессия России против Украины имеет глобальные последствия и затрагивает такие страны как Германия и Индия, поэтому игнорировать этот конфликт невозможно.




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