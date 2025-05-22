Министр юстиции Германии Стефани Хубиг считает, что необходимо рассмотреть вопрос запрета ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

В Бундестаге могут запретить «АдН». Фото из открытых источников

По мнению Стефани Хубиг, "Альтернативу для Германии" следует воспринимать как очень серьезную угрозу немецкой демократии.

Как известно, Федеральное ведомство по защите конституции Германии ранее объявило "АдН" правоэкстремистской партией.

Глава Минюста Германии объявила, что федеральное правительство проведет консультации по процедуре запрета и найдет общий ответ.

"Я также хотела бы подчеркнуть: дискуссия должна состояться и в Бундестаге, и в Бундесрате. Такая дискуссия не обязательно приведет к запрету "Альтернативы для Германии", но если после тщательного рассмотрения будут обнаружены основания для запрета, то будет трудно объяснить, почему этот инструмент не используется", — заявила С тефани Хубиг .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2025 году российская армия добилась лишь незначительных территориальных успехов в Украине, несмотря на стремление Владимира Путина до конца года установить полный контроль над четырьмя украинскими областями — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Темпы наступления россиян на востоке Украины упали втрое по сравнению с концом 2024 года. Если тогда русские войска каждую неделю продвигались примерно на 125 кв. км, то сейчас показатель упал до 41 кв. км в неделю.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что только 5-6% "бусифицированных" людей можно превратить в боеспособных солдат, рассказал народный депутат Георгий Мазураш. "Участники боевых действий, которым я доверяю, говорят, что из 100% "бусифицированных" только 5-6% можно более-менее довести до какого-либо боеспособного состояния, да и то не очень. Не могут люди, которые не способны воевать, выполнять те задачи, которые стоят перед Вооруженными силами Украины", – заявил он.