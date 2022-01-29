В Германии могут запретить Telegram

Федеральное управление криминальной полиции Германии (BKA) сообщило о создании рабочей группы для расследования сообщений в Telegram, содержащих угрозы физической расправы или разжигающих ненависть. Об этом сообщает немецкое издание DW. Причиной такого решения явилось распространение теорий заговоров и мобилизация противников вакцинации. Мессенджер не удаляет нелегальный контент и не сотрудничает с полицией.

Telegram. Фото: Pixabay

Telegram могут запретить в Германии из-за неоднократного использования для незаконных действий, в частности, для распространения теорий заговора против вакцинации и мобилизации противников вакцинации. Чат-группы в Telegram, которые могут включать в себя до 200 тысяч участников, использовались некоторыми протестующими против вакцинации против коронавируса, чтобы распространять ложную информацию и поощрять насилие против политиков. В 2017 году в Германии был принят закон, требующий от соцсетей удалять нелегальный контент и сообщать об этом в полицию, но, по словам Симоне Рафаэль, менеджера Фонда Амадеу Антонио, Telegram не сотрудничает с органами юстиции или безопасности.

В частности, претензия от Минюста Германии в 2021 году касалась того, что в мессенджере нет четкой процедуры подачи жалоб на подозрительный контент. Поэтому не удается установить контакт с администрацией сервиса. Хотя от Telegram потребовали, чтобы они сотрудничали с властями ФРГ и спецслужбами — ответа не получили. Берлин потребовал от компании, чтобы она начала сотрудничать с властями ФРГ, удаляла незаконный контент и передавала спецслужбам данные, необходимые для расследования. Ответа Германия не получила.

Напомним, разработчики популярного мессенджера Telegram добавили в свое приложение несколько новых функций. Об этом сообщается в официальном блоге компании. За 2021 год мессенджер Telegram получил уже 12 обновлений. В новой версии приложения появились такие функции, как реакции, автоматический перевод сообщений, QR-коды с уникальным оформлением, а также скрытый текст.

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