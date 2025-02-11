Впервые за 27 лет канцлером Германии может стать политик, у которого есть дети. С большой вероятностью возглавить немецкое правительство может Фридрих Мерц, пишет бизнесмен Геннадий Хелемский.

В Германии приближаются выборы. Фото из открытых источников

"На выборах 23 февраля 2025 года в Германии, вероятнее всего, станет самой большой фракцией и основой коалиции ХДС/ХСС [CDU/CSU]. Канцлером в этом случае станет Фридрих Мерц. Это будет первый канцлер ФРГ с 1998 года, у которого есть свои дети", – отметил Геннадий Хелемский.

Он отметил, что три предыдущих канцлера Германии не имели своих детей.

"Парадокс, но последним отцом (или мамой в случае Ангелы Меркель) был еще Гельмут Коль. 27 лет Германией руководили люди без своих детей", – отметил бизнесмен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у российской армии сейчас есть пехота, однако с техникой ситуация у врага гораздо хуже, рассказал первый заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, подполковник Кирилл Беркаль. "Летом наши силы перемололи большое количество техники и пехоты врага. Сейчас в России есть пехота, а вот с техникой у них гораздо хуже", — рассказал Кирилл Беркаль. Военный добавил, что сейчас для вражеской Кантемировской дивизии, начинавшей воевать на Т-90 и имевшей в резерве Т-80, приходят поставки с техникой, рыжей от ржавчины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать более удобной фигурой для Дональда Трампа во время заключения мира, чем действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает телеканал CNN. Издание отмечает, что последние разговоры о выборах в Украине в случае остановки огня повлекли за собой "неконтролируемые спекуляции о будущем Зеленского".