В Германии набросились на Путина из-за его "игр" и пообещали последствия

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал Кремль к реальному диалогу и открытому разговору на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин должен лично приобщиться к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Путин серьезно переоценивает свою дипломатическую позицию. Мировое сообщество требует не имитации диалога, а реальных переговоров, которые будут соответствовать масштабам и продолжающемуся уже третий год масштабам и глубокому кризису", — заявил Вадефуль во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Анталье.

Глава немецкой дипломатии подчеркнул, что открытость Владимира Зеленского к прямому контакту с Путиным вызывает уважение. В то же время, со стороны Москвы не наблюдается никаких реальных сигналов о готовности участвовать в содержательных переговорах. По словам Вадефуля, подобное бездействие и демонстративное пренебрежение к дипломатическим инструментам уже обсуждается в Европе как основание для введения новых санкционных мер против РФ.

Сегодня в Стамбуле запланирован очередной раунд переговоров между украинской и российской сторонами по прекращению войны. Несмотря на публичное приглашение Зеленского к личной встрече, Путин отказался. Кремль же делегировал на переговоры представителей второго эшелона, что, по мнению аналитиков и журналистов The Wall Street Journal, существенно снижает доверие к серьезности намерений России.

В то же время, делегация США на переговорах в Турции будет представлена ​​на высоком уровне: участвуют госсекретарь Марко Рубио и специальные посланники Стив Виткофф и Кит Келлог.

Как уже писали "Комментарии", более 80 сенаторов США выразили поддержку новому пакету санкций против России, который имеет потенциал серьезно усилить давление на президента РФ Владимира Путина и создать предпосылки для подлинного мирного урегулирования конфликта, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время встречи глав МИД стран НАТО.