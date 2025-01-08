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В Германии налет неизвестных дронов: при чем здесь Россия

BILD пишет о том, что в Германии налет неизвестных дронов считают частью гибридной войны РФ

8 января 2025, 10:40 comments1184
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Кравцев Сергей

Немецкие правоохранители в последнее время фиксируют более частые нарушения воздушного пространства страны. Там считают, что это часть гибридной войны России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает немецкий таблоид "BILD".

В Германии налет неизвестных дронов: при чем здесь Россия

Дроны. Фото: из открытых источников

В материале говорится, в декабре прошлого года был зафиксирован массовый налет дронов над территорией земли Рейнланд-Пфальц. Дроны были замечены рядом с военными объектами.

По словам представителя МВД, только в земле Рейнланд-Пфальц в 2024 году в полицию поступило "около 100 заявлений" относительно неизвестных дронов.

"Использование крупных беспилотников для шпионажа за объектами, имеющими отношение к безопасности, заметно растет в Германии. Предположительно, они являются частью российской гибридной войны", — рассказали в МВД Германии.

По информации BILD, ни один из этих дронов не удалось перехватить или сбить.

Особую угрозу представляют разведывательные полеты дронов над аэропортами и военными объектами Бундесвера и американских вооруженных сил в Германии. В частности, среди таких объектов — базы США в Рамштайне и Шпангдалеме.

Отмечается, что это не "коммерческие хобби-дроны". Радиус действия таких больших дронов технически может "превышать 188 километров", поэтому предполагается, что их взлеты и посадки происходят за пределами Германии.

Читайте также на портале "Комментарии" — в правительстве Германии считают, что российский диктатор Владимир Путин может скоро закончить войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "BILD", со ссылкой на "внутренний анализ" правительства.




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