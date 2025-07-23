В Германии намекнули, что на пути к членству Украины в ЕС появляются сложности: о чем речь

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Киев должен демонстрировать последовательную борьбу с коррупцией, а ограничение независимости НАБУ и САП усложняет евроинтеграционный путь Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении МИД Германии в Х.

Германия. Фото: из открытых источников

При этом Вадефуль предостерег, что Украина должна должным образом бороться с коррупцией, стремясь к членству в Европейском Союзе.

"Ограничение независимости украинских антикоррупционных органов усложняет путь Украины к членству в ЕС. Я ожидаю, что Украина последовательно будет продолжать борьбу с коррупцией", – заявил немецкий министр.

Именно поэтому Вадефуль встретился с руководителями НАБУ и САП во время своего недавнего визита в украинскую столицу.

В среду утром топ-дипломат ФРГ поговорил по телефону со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и призвал его последовательно продолжать борьбу с коррупцией в стране.

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