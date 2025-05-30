Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул считает, что его страна уже не находится с Россией в состоянии однозначного мира.

Германия уже не находится в состоянии мира с РФ. Фото из открытых источников

Иоганн Вадефул считает, что учитывая акты диверсии и кибератаки, за которыми стоит Россия, необходимо рассуждать о возможных ответных мерах.

"Я бы избежал термина "война", но мы уже не находимся в ситуации явного мира. Мы должны найти новые методы, чтобы справиться с этим", – заявил Иоганн Вадефул.

Как пример, министр иностранных дел ФРГ привел ситуации, когда беспилотники летают над военными объектами или когда за пределами немецкой территории уничтожаются критически важные объекты инфраструктуры.

"Имеем ли мы право принимать меры против этого, имеем ли право защищаться? Это нужно урегулировать. Ведь мы должны иметь возможность полностью защищаться", — добавил министр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия России в мае продвигается самыми быстрыми темпами с ноября 2024 года. В мае вражеская армия захватывала в среднем 14 км каждый день, сообщает New York Times. Большинство новых захваченных территорий в Донецкой области, где русским войскам удалось прорвать оборону между Покровском и Торецком. Кроме того, открыт новый фронт в Сумской области, а вблизи Харькова сосредоточено около 50 тысяч военных.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в свежем аналитическом отчете Rand Corporation, подготовленном по заказу Военно-воздушных сил США, содержится прогноз хода возможного военного конфликта между НАТО и Россией. Согласно выводам аналитиков, Североатлантический альянс будет иметь решающее преимущество в воздухе, что может сыграть ключевую роль в результате гипотетического противостояния. Авторы исследования подчеркивают, что потенциальный конфликт между НАТО и Россией будет существенно отличаться от войны в Украине.