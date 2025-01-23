В Германии напугали европейцев прогнозом: чего ждать дальше от России

Учитывая рост российской армии, сохраняется теоретическая вероятность того, что в 2029-2030 годах РФ попытается атаковать страны НАТО. Именно поэтому к этому моменту особенно важно обеспечить обороноспособность Североатлантического Альянса. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Delfi.

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

"Военные эксперты очень внимательно следят за событиями в России. Там значительно развивается военная промышленность, производится много танков и самолетов, а это означает, что вооруженные силы России существенно растут. К 2026 году их количество, вероятно, возрастет до 1,5 млн солдат", — сказал Борис Писториус.

По его словам, военные эксперты считают, что "Путин в 2029-2030 годах может реорганизовать свои вооруженные силы, чтобы создать соответствующие условия для возможного теоретического нападения на другие страны", в частности на страны НАТО.

"Поэтому до этого момента мы должны обеспечить свою обороноспособность. Эта задача, конечно, требует и времени, и денег, но мы стремимся к цели", — подчеркнул немецкий министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — у России пока нет военного потенциала для осуществления масштабного наступления на Украину с прорывом фронта. Как сообщает "Голос Америки", об этом во время Всемирного экономического форума в Давосе заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи.

По его словам, россияне сталкиваются с дефицитом личного состава. Впрочем, по его мнению, в 2025 году все же следует ожидать в основном локальных атак. В то же время, он предположил, что поддержка Украины со стороны США, вероятно, не прекратится.



