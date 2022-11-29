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В Германии назвали главную причину - почему ЗРК Patriot не будет в Украине

Германия заинтересована, чтобы Patriot оставались в системе НАТО

сегодня, 07:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Германия заинтересована в том, чтобы все ее системы ПВО Patriot оставались на территории стран НАТО. Как сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил представитель Минобороны ФРГ Арно Коллац в ходе брифинга.

В Германии назвали главную причину - почему ЗРК Patriot не будет в Украине

ЗРК Patriot. Фото: Getty Images

"Есть большой интерес к тому, чтобы эти системы (Ред. — Patriot) оставались в системе НАТО", — отметил он.

Чиновник также напомнил о заявлении министра обороны Германии Кристине Ламбрехт, которая дала понять, что системы ПВО Patriot, находящиеся в распоряжении ФРГ, являются неотъемлемой частью защиты НАТО.

По словам Коллаца, Германии нужны эти ЗРК для того, чтобы выполнить все свои обязательства перед союзниками по НАТО.

Стоит отметить, после того, как одна из ракет упала на территорию Польши, активизировались разговоры о возможности переброски систем ПВО Patriot на границу с Украиной. Тогда Варшава первой высказала позицию о том, что было бы правильным поставить эти системы ПВО непосредственно Украине. Вот только в Германии такую идею не восприняли с оптимизмом, дав понять, что к такому шагу не готовы.

Читайте также на портале "Комментарии" — зенитный ракетный комплекс Patriot способен уничтожать цели на большом расстоянии – до 150 км, что есть главным его преимуществом. Лишь несколько единиц системы позволили бы закрыть большой участок воздушного пространства в небе над Украиной. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ВСУ рассказали, как россияне решают, куда бить ракетами и сколько времени им нужно на подготовку к очередному массированному удару по Украине.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3623564-bundesver-zacikavlenij-sobi-patriot-zalisalisa-v-sistemi-nato.html
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