В Германии обнаружили посылки с игрушками, в которые подложили змей

Таможня Лейпцига проверяла посылки DHL из Индонезии, которые должны были доставить в Великобританию через Германию. При сканировании в игрушечных грузовиках для детей обнаружили клубки змей. Об этом пишет BILD.

Удав в посылке с игрушками. Фото: BILD

В первой посылке было девять азиатских моллюскедов Ваглера (pareas). Во второй – пять великих тихоокеанских удавов (candoia). Они, среди прочего, обитают на индонезийском острове Сулавеси.

Первый клубок змей был направлен в Институт ветеринарной медицины Лейпцигского университета, поскольку они не находятся под защитой. Более редкий охраняемый вид удавов передали Федеральному агентству охраны природы Германии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Младенец съел крысиный яд на Днепропетровщине: что с ребенком

Из-за халатности родителей отравился 8-месячный ребенок. В Криворожском районе маленький мальчик отведал крысиный яд. Ребенка доставили в криворожскую больницу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию местного издания "Информатор".

Эту информацию журналистам подтвердили в пресс-службе Криворожского районного управления полиции. Сообщение об отравлении мальчика в полицию поступило 7 ноября. 8-месячный младенец ползая по дому натолкнулся на крошку крысиного яда. Пока родители отвлеклись, ребенок съел опасное вещество и впоследствии мальчика доставили в криворожскую детскую больницу. Теперь мальчика спасают врачи.

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Отказывать ребенку покупать что-то важное для него – это нелегкая задача для многих родителей. Вот несколько советов, как сделать это правильно:

1. Будьте честны. Объясните причине отказа ребенку. Скажите, что сейчас у вас нет возможности купить это, но возможно, что в будущем ситуация изменится. 2. Проявите соболезнования. Читать дальше.