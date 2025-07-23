В Германии огорчили прогнозом: сколько Украине придется ждать обещанных Трампом Patriot

Системы ПВО Patriot, о которых ранее говорил президент США Дональд Трамп, не поступят в Украину раньше весны 2026 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Spiegel".

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что быстрые поставки спасательного оборудования в Украину являются сложной задачей, даже после того, как на прошлой неделе Трамп в Овальном кабинете в присутствии генерального секретаря НАТО Марка Рютте объявил, что отправит в Украину целый арсенал оружия, среди которого и так необходимые украинскому президенту Владимиру Зеленскому Patriot.

"Это не безнадежно", — сказал министр обороны Германии Писториус.

Авторы публикации отмечают, что условием передачи вооружения является то, "что страны, которые имеют такое оружие, готовы его сейчас отдать, чтобы другие могли за него заплатить и оно попало в Украину".

Ведь, как стало ясно уже в процессе изучения этой темы, США считают, что европейские союзники должны отдать системы из своих военных запасов, а затем дождаться замену, когда американский производитель RTX Corporation перенесет их вперед в очереди на поставку.

СМИ подчеркивает, проблема заключается в том, что, по данным правительственных кругов, первая система будет доступна не ранее, чем через восемь месяцев, а именно весной 2026 года.

Оказывается, только тогда Германия сможет получить батарею, которая изначально должна была быть отправлена в Швейцарию.

Более того, по данным издания, все остальные партнеры потребуют еще больше времени для доставки.

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