В Германии огорчили прогнозом: сколько Украине придется ждать обещанных Трампом Patriot

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Кравцев Сергей
Системы ПВО Patriot, о которых ранее говорил президент США Дональд Трамп, не поступят в Украину раньше весны 2026 года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Spiegel".
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
В публикации говорится, что быстрые поставки спасательного оборудования в Украину являются сложной задачей, даже после того, как на прошлой неделе Трамп в Овальном кабинете в присутствии генерального секретаря НАТО Марка Рютте объявил, что отправит в Украину целый арсенал оружия, среди которого и так необходимые украинскому президенту Владимиру Зеленскому Patriot.
Авторы публикации отмечают, что условием передачи вооружения является то, "что страны, которые имеют такое оружие, готовы его сейчас отдать, чтобы другие могли за него заплатить и оно попало в Украину".
Ведь, как стало ясно уже в процессе изучения этой темы, США считают, что европейские союзники должны отдать системы из своих военных запасов, а затем дождаться замену, когда американский производитель RTX Corporation перенесет их вперед в очереди на поставку.
СМИ подчеркивает, проблема заключается в том, что, по данным правительственных кругов, первая система будет доступна не ранее, чем через восемь месяцев, а именно весной 2026 года.
Оказывается, только тогда Германия сможет получить батарею, которая изначально должна была быть отправлена в Швейцарию.
Более того, по данным издания, все остальные партнеры потребуют еще больше времени для доставки.
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