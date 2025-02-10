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В Германии определились: с какими иллюзиями придется попрощаться Украине

Оба кандидата на пост канцлера Германии дали понять, что пока что Украину в НАТО не готовы принять

сегодня, 07:17
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Кравцев Сергей

Во время теледебатов кандидаты на пост канцлера Германии – Олаф Шольц от Социал-демократической партии и Фридрих Мерц от Христианско-демократического союза – заявили о необходимости продолжения военной поддержки Украины. Но вот, что касается вопроса членства Украины в НАТО здесь официальный Берлин и дальше будет занимать острожную позицию и Киев вряд ли может рассчитывать на позитивное решение. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Укринформ".

В Германии определились: с какими иллюзиями придется попрощаться Украине

Шольц и Мерц. Фото из открытых источников

Сообщается, что теледебаты между Шольцом и Мерцом касались главных внешнеполитических вызовов, в частности войны в Украине и роли Германии в оказании помощи Киеву.

Шольц заявил, что война, которая унесла сотни тысяч жизней, должна как можно быстрее завершиться. Он отметил важность международной поддержки Украины и подчеркнул, что Германия является вторым государством по объемам помощи.

"Мы должны помочь Украине иметь сильную армию, потому что ее экономика не сможет финансировать армию такого размера, которая нужна для защиты. Это первое, что важно с гарантиями безопасности, которые мы согласовываем", – сказал лидер социал-демократов.

Он напомнил, что Германия является вторым государством по объемам предоставленной помощи. Однако он высказался против предоставления Украине дальнобойного оружия, чтобы "гарантировать, что война не перерастет в войну между Россией и НАТО".

Относительно членства в НАТО, как гарантии безопасности, Шольц отметил, что "американское правительство это отвергает", и он лично не видит такого варианта в нынешней ситуации.

Мерц согласился с невозможностью принятия Украины в НАТО из-за войны. Однако он поддержал поставку Украине крылатых ракет Taurus, но отметил, что "решение по их поставке должно быть скоординировано в рамках Евросоюза".

Лидер ХДС добавил, что не питает иллюзий относительно России. 

"В течение следующих нескольких лет нам придется подготовиться к тому, что РФ будет продолжать агрессивные военные действия против Запада и Европы", – констатировал Мерц.

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