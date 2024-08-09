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Кравцев Сергей
Призыв представителя оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) премьер-министра немецкой земли Саксония Михаэля Кречмера к уменьшению военной помощи Украине вызвал жесткую критику, в частности, со стороны его собственной партии. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Spiegel".
Михаэль Кречмер. Фото: из открытых источников
Заместитель лидера парламентской фракции ХДС в Бундестаге Иоганн Вадефул в ответ на комментарии Кречмера заявил, что Германия обязана поддерживать "страну, в которую она сама вторглась во время Второй мировой войны".
С ним согласился и представитель вопросов внешней политики парламентской фракции ХДС Юрген Гардт, который подчеркнул, что фракция "имеет единодушное мнение" относительно дальнейшей военной помощи Украине.
Прокомментировал скандальное заявление премьера Саксонии и глава комитета по обороне в Бундестаге Маркус Фабер, представитель Свободной демократической партии.
Следует напомнить, что в недавнем интервью Михаэль Кречмер заявил, что поддерживает сокращение помощи Украине в виде вооружений, потому что, мол, Германия больше не может тратиться на оружие "только для того, чтобы это оружие было использовано и ничего не дала".
В прошлом году премьер-министр Саксонии уже говорил о возможности прекращения огня между Россией и Украиной, если Украина временно откажется от собственной территории – это вызвало негодование Киева.
Позиция Кречмера по поводу помощи Украине вызывает споры среди многих членов ХДС/ХСС, поскольку показательно противоречит линии партии.
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