Призыв представителя оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) премьер-министра немецкой земли Саксония Михаэля Кречмера к уменьшению военной помощи Украине вызвал жесткую критику, в частности, со стороны его собственной партии. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Spiegel".

Михаэль Кречмер. Фото: из открытых источников

Заместитель лидера парламентской фракции ХДС в Бундестаге Иоганн Вадефул в ответ на комментарии Кречмера заявил, что Германия обязана поддерживать "страну, в которую она сама вторглась во время Второй мировой войны".

"Мы стоим на стороне свободы, и мы выполним свой долг. Это четкая и неизменная позиция ХДС", – подчеркнул политик.

С ним согласился и представитель вопросов внешней политики парламентской фракции ХДС Юрген Гардт, который подчеркнул, что фракция "имеет единодушное мнение" относительно дальнейшей военной помощи Украине.

Прокомментировал скандальное заявление премьера Саксонии и глава комитета по обороне в Бундестаге Маркус Фабер, представитель Свободной демократической партии.

"Мне противно, что премьер-министр (Саксонии. – Ред.) использует борьбу украинцев за выживание для своей региональной избирательной кампании", – сказал он, подчеркнув, что украинцы воюют не из-за желания войны, "а потому, что не хотят жить в одной великой Буче, в которой русская армия без разбора убивает, пытает и насилует".

Следует напомнить, что в недавнем интервью Михаэль Кречмер заявил, что поддерживает сокращение помощи Украине в виде вооружений, потому что, мол, Германия больше не может тратиться на оружие "только для того, чтобы это оружие было использовано и ничего не дала".

В прошлом году премьер-министр Саксонии уже говорил о возможности прекращения огня между Россией и Украиной, если Украина временно откажется от собственной территории – это вызвало негодование Киева.

Позиция Кречмера по поводу помощи Украине вызывает споры среди многих членов ХДС/ХСС, поскольку показательно противоречит линии партии.



