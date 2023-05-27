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В Германии ответили на заявление Лукашенко о ядерном оружии в Беларуси

Берлин считает заявление Минска и Москвы о ядерном оружии в Беларуси попыткой запугивания

сегодня, 09:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Официальный Берлин решительно осуждает заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о перемещении российского ядерного оружия. Германия считает это попыткой запугивания. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил заместитель спикера правительства Германии Вольфганг Бюхнер, пишет "DW".

В Германии ответили на заявление Лукашенко о ядерном оружии в Беларуси

Германия. Фото: из открытых источников

"Передача российского тактического ядерного оружия в Беларусь, как утверждает Лукашенко, является очередной прозрачной попыткой ядерного устрашения со стороны России. Мы решительно отвергаем это", — заявил Бюхнер.


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По его словам, согласием разместить у себя ядерное оружие Минск нарушает несколько договоров, в которых взял на себя международные обязательства по статусу территории, свободной от ядерного оружия.

В Германии также напомнили, что Россия, которая активно продвигает тему размещения ядерного оружия в Беларуси, противоречит своим же заявлениям, что все ядерные государства не должны размещать ядерное оружие за пределами своей территории. 

Бюхнер подчеркнул, позиция Германии такова – "эта передача является неправильным шагом".

Читайте также на портале "Комментарии" — Республика Беларусь (РБ) и Россия подписали документ, согласно которому на белорусской территории будет размещено российское ядерное оружие. То самое, которое Кремль грозился частично перетянуть в РБ с конца марта. Что означает этот шаг – и какими могут быть последствия? Решится ли РФ начать распространение ядерного оружия – или мы видим очередной блеф в исполнении Кремля? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – чего добивается Кремль, размещая ядерное оружие в Беларуси – есть ли реальная угроза для мира.




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Источник: https://www.dw.com/en/belarus-lukashenko-says-russian-tactical-nukes-on-their-way/a-65737058
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