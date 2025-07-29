В Германии планируют отменить выплаты для украинцев: детали

В политических кругах Германии активно обсуждают возможность отмены социальных выплат для военнообязанных украинцев, которые находятся в Германии. Об этом пишет немецкий таблоид "BILD".

Евро. Фото: из открытых источников

Отмечается, что больше всего данную идею продвигают представители партии ХСС. Они выражают недовольство тем, что более 150 тысяч украинских мужчин призывного возраста получают помощь от немецкого государства общим объемом около 1,3 миллиарда евро в год.

"Нужно положить конец получению социальных выплат мужчинами-украинцами призывного возраста. Если почти 151 000 украинцев в возрасте от 18 до 63 лет у нас получают поддержку, то здесь что-то не так. Эта группа лиц не имеет права на получение этой социальной помощи и должна либо работать у нас в Германии, либо проходить военную службу в Украине", — заявил эксперт ХСС по внешней политике Штефан Майер.

Сообщается, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины в Германию перебралось более 300 тысяч украинцев призывного возраста, из них более 150 тысяч получали помощь в марте 2025 года. Средний размер такой помощи составляет около 882 евро в месяц. Общая сумма выплат вместе с расходами на жилье и дополнительные потребности достигает более 1,3 миллиарда евро ежегодно.

В то же время украинское посольство в Германии считает, что обвинения в адрес всех украинских мужчин, находящихся за рубежом, являются необоснованными.

Украинские дипломаты считают неправильным обвинять всех украинских мужчин за рубежом в нарушении закона или уклонении от мобилизации. Веь пребывание украинских мужчин за рубежом не запрещено.

"Для выезда необходимы соответствующие документы. Значительная часть мужчин в Германии находится там на законных основаниях и зарегистрирована в системе воинского учета", — отметили в своем ответе на запрос СМИ представители посольства.

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