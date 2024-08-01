В Германии приняли решение: "заставят" украинских мужчин возвращаться в Украину

Украинские мужчины призывного возраста не смогут получить аналог загранпаспорта в одном из регионов Германии. Министерство труда и социальных дел Гессена решило, что военнообязанные украинцы должны ехать в Украину для получения загранпаспорта.



В Германии вынуждает украинских мужчин возвращаться в Украину. Фото из открытых источников

Как сообщает немецкое издание Tagesspiegel, украинские мужчины призывного возраста не будут получать замену документов в Гессене. Немецкое министерство советует ехать в Украину для получения загранпаспорта и службы в армии.

"Иммиграционные власти Гессена, как правило, не будут выдавать немецкие удостоверения для замены иностранных документов украинским мужчинам призывного возраста. Для них разумно ехать в Украину для получения паспорта и прохождения обязательной военной службы", — сообщили в Министерстве труда и социальных дел Гессена.

Таким образом, земля Гессен не будет выдавать документы украинским мужчинам мобилизационного возраста. По информации ведомства, на территории в Гессене проживает около 20 тыс. мужчин от 18 до 60 лет.

Также на портале по предоставлению административных услуг Гессена указано, что немецкие документы, которые станут аналогом загранпаспорта, могут выдать только в исключительных обстоятельствах. В частности, если человек сможет доказать, что у него нет паспорта, и что он не имеет возможности его восстановить. Однако такие решения будут рассматриваться индивидуально.

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