В Германии призвали делать запасы: «Готовьтесь к чрезвычайным ситуациям»

Увеличиваются гибридные атаки на немецкую инфраструктуру. Вице-президент Федерального ведомства гражданской защиты призывает все домохозяйства быть готовыми даже к длительным отключениям электроэнергии. Об этом пишет издание t-online.

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Число гибридных атак на немецкую инфраструктуру растет. Такие государства как Россия, Китай и Иран пытаются парализовать жизненно важные компании и учреждения. Цель: дестабилизация.

Рене Функ, вице-президент Федерального ведомства по гражданской защите и помощи при стихийных бедствиях, сейчас срочно обращается к населению Германии: "Я обращаюсь к гражданам: готовьтесь к чрезвычайным ситуациям, это также может быть длительное отключение электроэнергии", — сказал он. "Чрезвычайные ситуации не обязательно будут возникать, но они возможны в любое время".

Отмечается, что это "неудобное мнение", к которому в этой стране нужно привыкнуть. "Мы в Германии долгое время извлекали выгоду от дивидендов мира", — говорит Функ. Идея подготовки к угрозам извне далека от многих людей.

Но это необходимо: количество атак на критическую инфраструктуру из-за границы растет. "Мы уже ежедневно подвергаемся большому количеству гибридных атак", — сказал Функ. "Мы должны быть способны защищать себя не только в военной сфере, но и в сфере гражданской защиты и защиты от стихийных бедствий".

Вода и еда в течение 72 часов

Вице-президент BBK Функ конкретно требует: "Каждое немецкое домохозяйство должно быть оборудовано таким образом, чтобы обеспечить себя на три дня". Это также относится к длительным отключениям электроэнергии. "Многие люди не задумываются о том, что тогда перестанет работать: свет, плита, в некоторых случаях водопровод, интернет, банкоматы".

Подготовка может варьироваться в соответствии с вашими собственными потребностями и вкусом и не должна стоить много, говорит Функ. "Важные вещи: Источники света, не зависящие от электричества – например, лампы на батарейках, свечи или спички. 1,5 литра воды в день на человека – также для личной гигиены. Питание на 72 часа. Это могут быть консервы, которые не нужно готовить, орехи, печенье или кренделя, а также радиоприемник, работающий от батареи или шатуна для получения дополнительной информации". Наличные деньги также должны быть под рукой.

Федеральное агентство Функ играет центральную роль в возможных кризисах и катастрофах. Среди прочего она отвечает за уведомление населения и анализ рисков. Масштабное и длительное отключение электроэнергии является "худшим разумным сценарием": маловероятным, но возможным.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в Минэнерго планируют изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света. С 2025 года все области могут быть разделены на несколько зон.