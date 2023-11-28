Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал правительство Германии пересмотреть военную ситуацию в Украине и дать ей новую оценку. Кречмер заявил о необходимости заморозить войну в Украине, ведь, по его словам, в военном конфликте не будет победителя.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Фото с открытых источников

Михаэль Кречмер, представляющий Христианско-демократический союз в Германии, дал интервью изданию Tagesspiegel. В нем он выразил свое видение военной ситуации в Украине.

"Ни Россия, ни Украина не могут выиграть эту войну", – сказал Кречмер.

Премьер-министр Саксонии подверг критике министерку иностранных дел Германии. Михаэль Кречмер заявил, что Бербок отвергает дипломатические инициативы по завершению войны, и "всегда хочет только поставлять оружие". По мнению Кречмера этого мало, чтобы закончить войну в Украине.

"Сейчас нужна воля к замораживанию этого конфликта – признать, что мы, возможно, не сможем окончательно решить его в этом поколении", – говорит Кречмер и добавляет, что немедленное освобождение украинских территорий предполагает "невероятную жертву крови".

Немецкий политик подчеркнул, что Крым – это Украина, однако предположил, что Киев может вернуть полуостров в будущем и подождать для этого "стратегического окна". Михаэль Кречмер также поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за его позицию относительно ракет Taurus, которые немецкое правительство обещало предоставить, однако до сих пор не передало Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Михаэль Кречмер призвал в прошлом году Германию возобновить сотрудничество с Россией.

Также "Комментарии" писали о Шольце, который обратился к Путину после его выступления на G20.