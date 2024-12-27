В Германии прогнозируют нашествие насекомых, распространяющих страшные болезни

В Германии растет обеспокоенность из-за увеличения количества азиатских тигровых комаров, которые в 2024 году стали одной из главных природных угроз , пишет BILD.

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Эксперты прогнозируют, что в 2025 году ситуация может ухудшиться, особенно в юго-западных регионах, таких как Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц и Гессен. По словам ученого, специалиста по насекомым Гюнтера Весселя, эти комары "пришли, чтобы остаться".

Главной причиной распространения насекомых становятся изменения климата.

"Климатические условия, которые все чаще характеризуются [в Германии] мягкой зимой и жарким летом, способствуют размножению азиатского тигрового комара", — отмечает заведующая лабораторией инфекционных заболеваний Института Фридриха Леффлера в Грайфсвальде Менди Шефер.

Азиатские тигровые комары отличаются агрессивностью и активностью днем, что делает их особенно неприятным жителям городов.

Для борьбы с насекомыми употребляются физические, био и химспособы. Большинство мест размножения комаров находятся на частных территориях, поэтому важно своевременно устранять потенциальные очаги, например стоячую воду.

Эксперты предупреждают, что увеличение популяции комаров будет зависеть от погодных условий. В районах с множеством водоемов, таких как Бранденбург и Мекленбург-Передняя Померания, вероятность масштабных нашествий особенно высока.

Тигровые комары распространяют такие болезни, как лихорадка денге, чикунгунья и вирус Зика, которые недавно присутствовали лишь в некоторых частях Африки, Азии и Америки.

Еще один комар, aedes aegypti , являющийся переносчиком желтой лихорадки и других заболеваний, поселился на Кипре. Эксперты говорят, что его потенциал для распространения в других частях Европы вызывает беспокойство, учитывая, что эти насекомые любят сосать кровь с людей и их способность передавать болезни.

Лихорадка денге начинается с симптомов подобных гриппу, сопровождается высыпаниями и увеличением лимфатических узлов. Заболевание может привести к осложнениям, в некоторых случаях завершается смертью больного.

В последние годы количество массовых вспышек лихорадки денге растет. В прошлом году восемь случаев множественных инфекций зафиксировали во Франции, четыре в Италии и два в Испании.

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