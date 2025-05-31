Германия не ставит целью достичь военного поражения России в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью газете Süddeutsche Zeitung сделал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Вместо этого, по его словам, Берлин ставит своей задачей обеспечение возможности Украины защититься от дальнейшей российской агрессии.

Германия. Фото: из открытых источников

Министр отметил, очевидно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров, и добиться проигрыша России, которая обладает ядерным оружием, нереально.

"Одно верно – полного поражения в смысле капитуляции России с ее ядерным оружием ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее", — заявил топ-дипломат.

В то же время, по словам Вадефуля, у Украины есть возможность сильной переговорной позиции во время предстоящих переговоров.

Глава МИД подчеркнул, для Берлина важно, чтобы Украина приняла это решение, а не чтобы его приняли через ее голову другие. Он также призвал не переоценивать мощь российской армии.

"В конце концов, она три года пыталась достичь цели, которую Путин хотел достичь всего за несколько дней", — отметил Вадефуль.

По его мнению, несмотря на огромные потери, армия Путина не приближается к цели, о которой не раз заявляли российские пропагандисты и политики, — завоевания всей Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин вновь отправляет в Стамбул на мирные переговоры с Украиной делегацию низкого уровня. Все это свидетельствует о незаинтересованности Кремля к добросовестным переговорам и к принятию конкретных решений по прекращению войны. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны.



