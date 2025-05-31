В Германии против поражения РФ в войне против Украины: детали заявления МИД

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Кравцев Сергей
Германия не ставит целью достичь военного поражения России в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью газете Süddeutsche Zeitung сделал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Вместо этого, по его словам, Берлин ставит своей задачей обеспечение возможности Украины защититься от дальнейшей российской агрессии.
Германия. Фото: из открытых источников
Министр отметил, очевидно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров, и добиться проигрыша России, которая обладает ядерным оружием, нереально.
В то же время, по словам Вадефуля, у Украины есть возможность сильной переговорной позиции во время предстоящих переговоров.
Глава МИД подчеркнул, для Берлина важно, чтобы Украина приняла это решение, а не чтобы его приняли через ее голову другие. Он также призвал не переоценивать мощь российской армии.
По его мнению, несмотря на огромные потери, армия Путина не приближается к цели, о которой не раз заявляли российские пропагандисты и политики, — завоевания всей Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — Путин вновь отправляет в Стамбул на мирные переговоры с Украиной делегацию низкого уровня. Все это свидетельствует о незаинтересованности Кремля к добросовестным переговорам и к принятию конкретных решений по прекращению войны. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны.
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