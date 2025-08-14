В Германии провели опрос, должна ли Украина уступить территории: результаты

В преддверии запланированной встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Германии провели социологическое исследование. Его цель состоит в том, чтобы узнать, как немцы относятся к возможным территориальным уступкам Украины для прекращения полномасштабной войны.

Немцы разделились на территориальные уступки Украины. Фото из открытых источников

Согласно результатам исследования мнения немцев относительно территориальных уступок Украины разделились. 42% респондентов считают, что Украина должна согласиться на уступки, если это позволит приостановить войну. Противоположного мнения придерживаются 45%, которые считают, что Киев должен продолжать борьбу за освобождение оккупированных территорий. Еще 13% затруднились определиться с позицией.

Ожидается, что во время встречи Трампа и Путина на Аляске могут обсуждаться вопросы территорий. Однако только 13% опрошенных верят, что американскому президенту удастся добиться перемирия. 84% относятся к этому скептически. Только 14% немцев считают, что Путин заинтересован в продолжительном мире, в то время как 82% не верят в искренность намерений Кремля прекратить войну в Украине.

Также большинство немцев уверены, что Украина и ее президент Владимир Зеленский должны напрямую участвовать в любых переговорах между США и Россией, касающихся украинского вопроса. Таковых в Германии 89%.

Опрос провела компания ZDF Politbarometer среди 1370 случайно избранных избирателей в период с 11 по 13 августа 2025 года.

