Более половины немцев считают, что Украина должна согласиться на потерю части оккупированных территорий, если это поможет завершить войну с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Forsa для издания Welt.

Немцы ответили на вопросы территориальных уступок Украины. Фото открытых источников

На вопрос "Должна ли Украина быть готова отдать оккупированные территории России, если это необходимо для заключения мирного соглашения?", 52% респондентов ответили "да".

Уступки Украины больше всего поддерживают пророссийские силы в Германии. Среди приверженцев ультраправой партии "Альтернатива для Германии" идею отдать временно оккупированные украинские территории поддержали 72% опрошенных. Среди консерваторов согласились на территориальные уступки Украины 43%, а среди социал-демократов – 48%.

Этот опрос состоялся 18–19 августа среди 1002 граждан Германии, уже после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Еще в начале августа настроения были несколько иными. Опрос, проведенный компанией ZDF Politbarometer 11–13 августа, показывал более сбалансированную картину. Тогда за уступки ради мира высказывалось 42% немцев, а против отказа от территорий – 45%. Еще 13% не определились.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Соединенных Штатах отреагировали на заявление Зеленского по поводу обмена территориями Украины и РФ и объяснили необходимость закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский прямо ответил Трампу по поводу территориальных уступок Украины. Как пояснил президент, что Конституция Украины делает невозможным отказ от собственных территорий или торг землей в обмен на другую.