В Германии провели опрос, должна ли Украина уступить территории: результаты
НОВОСТИ

В Германии провели опрос, должна ли Украина уступить территории: результаты

Большинство немцев хотят, чтобы Украина отказалась от территорий ради мира.

27 августа 2025, 14:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Более половины немцев считают, что Украина должна согласиться на потерю части оккупированных территорий, если это поможет завершить войну с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Forsa для издания Welt.

В Германии провели опрос, должна ли Украина уступить территории: результаты

Немцы ответили на вопросы территориальных уступок Украины. Фото открытых источников

На вопрос "Должна ли Украина быть готова отдать оккупированные территории России, если это необходимо для заключения мирного соглашения?", 52% респондентов ответили "да".

Уступки Украины больше всего поддерживают пророссийские силы в Германии. Среди приверженцев ультраправой партии "Альтернатива для Германии" идею отдать временно оккупированные украинские территории поддержали 72% опрошенных. Среди консерваторов согласились на территориальные уступки Украины 43%, а среди социал-демократов – 48%.

Этот опрос состоялся 18–19 августа среди 1002 граждан Германии, уже после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Еще в начале августа настроения были несколько иными. Опрос, проведенный компанией ZDF Politbarometer 11–13 августа, показывал более сбалансированную картину. Тогда за уступки ради мира высказывалось 42% немцев, а против отказа от территорий – 45%. Еще 13% не определились.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Соединенных Штатах отреагировали на заявление Зеленского по поводу обмена территориями Украины и РФ и объяснили необходимость закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский прямо ответил Трампу по поводу территориальных уступок Украины. Как пояснил президент, что Конституция Украины делает невозможным отказ от собственных территорий или торг землей в обмен на другую.



Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/article68abeb498c33b226bcae6c5a/Ukraine-Krieg-Ukraine-sollte-auf-Gebiete-verzichten-sagt-eine-Mehrheit-der-Deutschen-Liveticker.html
